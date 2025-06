LVMH: la pression se poursuit, Deutsche Bank reste prudent information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - LVMH accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 jeudi matin, alors que les analystes de Deutsche Bank estiment qu'il y a peu de chances que le premier semestre de l'exercice apporte de bonnes nouvelles pour le géant du luxe.



Vers 10h50, le titre lâche 2,5%, à comparer avec un recul de l'ordre de 0,8% pour l'indice vedette parisien. Le STOXX Europe 600 Consumer Products cède au même moment autour de 0,6%.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études rappelle qu'il affiche une recommandation 'conserver' sur le titre depuis maintenant un an, un choix qu'il estime judicieux au vu de la chute de 35% essuyée par la valeur dans l'intervalle et de la récente révision à la baisse de 40% des prévisions de résultats du consensus pour 2025.



D'après le cabinet de recherche, la volatilité au niveau de l'environnement mondial du luxe s'est poursuivie au deuxième trimestre, une tendance que LVMH a pu observer selon lui dans plusieurs divisions.



Deutsche Bank, qui réduit ses estimations et ramène son objectif de cours de 465 à 435 euros, estime que la question qui doit se poser dorénavant est de savoir si le point de capitulation a été atteint.



Sur ce point, l'intermédiaire indique qu'il maintiendra une opinion prudente sur le titre tant qu'il ne disposera pas de signes clairs d'un retournement de tendance, mais note aussi que le rapport risque/rendement commence désormais à pencher davantage du côté positif.





