LVMH: entouré après son CA du 1er trimestre

(CercleFinance.com) - LVMH grimpe de 5% et prend ainsi la tête du CAC40 à Paris, au lendemain d'un point d'activité trimestriel qu'Oddo BHF juge 'plutôt rassurant, et ce même s'il se confirme que la croissance de la division mode et maroquinerie à ce stade accuse un peu le coup'.



Le bureau d'études note que si la croissance organique des ventes a ralenti à 3% au premier trimestre 2024, ce ralentissement était anticipé, et que le chiffre d'affaires, à 20,7 milliards d'euros, s'est révélé supérieur à un consensus de l'ordre de 21 milliards.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre LVMH après cette publication, avec un objectif de cours rehaussé de 835 à 857 euros, pointant par un ailleurs un creusement de sa décote de valorisation par rapport au secteur sur le début d'année.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +4.57%