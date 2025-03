LVMH: départ du directeur de la création de Loewe information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - LVMH annonce le départ de Jonathan Anderson, qui occupait depuis 2013 le poste de directeur de la création de la Maison Loewe, marque espagnole de sacs, vêtements et accessoires.



'Sous sa direction, Loewe a connu une croissance exceptionnelle et s'est imposée comme un pionnier en proposant une vision moderne du luxe et de la culture, tout en restant fidèle à son engagement historique envers l'artisanat', souligne le groupe.



'Jonathan Anderson a supervisé le lancement du Craft Prize à travers la Loewe Foundation : une initiative dédiée à la préservation et à la mise en lumière des savoir-faire artisanaux en voie de disparition à travers le monde', poursuit-il.





