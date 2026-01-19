LVMH cède ses activités de ventes aux voyageurs (DFS) en Chine

LVMH a annoncé lundi la vente de ses activités Duty Free Shops (DFS) en Chine à CTG Duty-Free, un important opérateur du "travel retail" (vente dans les lieux de transport) dont le siège est à Pékin.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

"Dans le cadre de cette transaction, CTG Duty-Free acquerra les magasins DFS situés à Hong Kong et à Macao, ainsi que des actifs incorporels comprenant un ensemble de marques DFS et de droits de propriété intellectuelle destinés à un usage exclusif en Grande Chine", selon un communiqué du groupe de luxe.

DFS, entreprise spécialisée dans la vente de produits de luxe aux voyageurs internationaux, est détenue par LVMH et Robert Miller, cofondateur.

CTG Duty-Free et LVMH développeront de nouvelles collaborations, est-il précisé.

"La cession de nos magasins de Hong Kong et de Macao marque une étape importante pour DFS", a déclaré Ed Brennan, PDG de DFS, cité dans le communiqué.

"À l’avenir, nous considérons China Tourism Group Duty Free comme le partenaire idéal pour exploiter l’activité DFS à Hong Kong et à Macao et l’accompagner dans son prochain chapitre", a ajouté Michael Schriver, président de LVMH pour l’Asie du Nord, également cité dans le communiqué.

LVMH ne détaille pas le chiffre d'affaire de DFS qui appartient à la division "distribution sélective" du groupe avec Sephora, La Samaritaine et Le Bon Marché.

Une note de la banque HSBC valorise DFS à 1,2 milliards d'euros.

En 2025, DFS a fermé son grand magasin situé en plein cœur de Venise dans un palais historique, en raison de difficultés économiques. LVMH a également dissocié son magasin parisien La Samaritaine de DFS pour le joindre à son autre magasin parisien, Le Bon Marché.

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes de la division Distribution sélective ont été stables à 15,56 milliards d'euros, tirées par "une performance remarquable" de Sephora.