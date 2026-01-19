LVMH cède ses activités de vente au détail DFS en Grande Chine à CTG Duty-Free
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 16:56
Le leader mondial du luxe LVMH et le cofondateur Robert Miller cèdent les magasins DFS de Hong Kong et Macao, ainsi que les actifs incorporels associés en Grande Chine, à China Tourism Group Duty Free (CTG Duty-Free). Pour rappel, DFS (Duty Free Shoppers) est un groupe international spécialisé dans la vente au détail de produits de luxe pour les voyageurs.
Cette transaction, réglée intégralement en numéraire, prévoit que les vendeurs réinvestissent une partie des produits dans une augmentation de capital de CTG Duty-Free via des actions de classe H (actions de sociétés de Chine continentale cotées à Hong Kong).
Parallèlement, un protocole d'accord définit une coopération stratégique pour promouvoir les marques de LVMH et le concept de "China-chic" à l'international. "Cette opération souligne notre confiance dans le potentiel à long terme du marché chinois", a commenté Michael Schriver, président de LVMH pour l'Asie du Nord.
La finalisation de la transaction est attendue sous deux mois.
En attendant, le titre LVMH cède près de 4,8% à Paris, victime collatérale de l'ire trumpienne : ce week-end, la Maison-Blanche a de nouveau brandi la menace de droits de douane sur l'UE, cette fois-ci dans le cadre de son bras avec les Vingt-Sept sur le dossier du Groenland.
Valeurs associées
|582,800 EUR
|Euronext Paris
|-4,33%
A lire aussi
-
Les intempéries se poursuivent lundi dans l'Aude, donnant lieu à des débordements de cours d'eau et inondations localisés, mais leur plus faible intensité en début d'après-midi a permis la levée de certaines mesures préventives, comme l'évacuation d'habitations ... Lire la suite
-
LVMH a annoncé lundi la vente de ses activités Duty Free Shops (DFS) en Chine à CTG Duty-Free, un important opérateur du "travel retail" (vente dans les lieux de transport) dont le siège est à Pékin. "Dans le cadre de cette transaction, CTG Duty-Free acquerra les ... Lire la suite
-
L'eurodéputé Nicolas Bay a admis lundi au procès en appel des assistants parlementaires du Front national que le sien l'avait "aidé" dans "ses activités politiques nationales", jurant ne pas s'être "rendu compte" qu'il s'agissait d'un détournement: "une réponse ... Lire la suite
-
Lecornu se résigne au 49.3 : une arme constitutionnelle utilisée plus de 100 fois sous la Vème République
Après avoir plaidé pour la recherche du compromis entre parlementaires et exclu l'hypothèse d'un "passage en force", le Premier ministre a finalement officialisé le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget 2026. L'article 49.3, qui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer