LVMH : cassure des 627E validée, repli vers 592E amorcé information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - LVMH retombe sur 615E, un scénario sans grande surprise après la cassure ce vendredi du support situé vers 627 (déjà compromis la veille mais préservé in extremis).

La prochaine zone de soutien se situe vers 592E puis surtout 572E, l'ex-support moyen terme des 12 et 21 novembre 2024.







Valeurs associées LVMH 612,90 EUR Euronext Paris -3,54%