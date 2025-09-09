LVMH à l'épreuve d'un seuil clé
Un rebond fragile face au lourd bilan annuel
Sur le dernier mois, l'action LVMH affiche un gain de 7,5%. Une embellie qui masque toutefois un recul plus profond : -21,9% depuis janvier et -18,9% sur un an. Cette divergence illustre la tentative de reprise en cours, mais dont la solidité reste encore à confirmer.
Les moyennes mobiles soutiennent la tendance
Le titre évolue actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, un signe de biais haussier à court terme. La dynamique acheteuse demeure néanmoins hésitante, reflétant un équilibre précaire des forces en présence. Sur le plan technique, un support immédiat se situe à 489,2 euros, tandis que la première résistance majeure s'érige à 520,8 euros. En toile de fond, la structure des prix des derniers trimestres montre une succession de sommets et creux descendants, confirmant un cadre de consolidation prolongée.
Un scénario de rebond sous surveillance
Notre scénario central privilégie la poursuite d'un rebond technique tant que le titre reste au-dessus de 489,2 euros. En revanche, une cassure de ce seuil invaliderait la dynamique et rouvrirait la voie à une accélération baissière.
Valeurs associées
|496,5500 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
