 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 766,98
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH à l'épreuve d'un seuil clé
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 11:56

(Zonebourse.com) - Après un parcours contrasté, le géant du luxe tente de reprendre son souffle sur les marchés. Le mouvement de court terme reste porteur, mais la bataille entre acheteurs et vendeurs n'est pas encore tranchée.

Un rebond fragile face au lourd bilan annuel

Sur le dernier mois, l'action LVMH affiche un gain de 7,5%. Une embellie qui masque toutefois un recul plus profond : -21,9% depuis janvier et -18,9% sur un an. Cette divergence illustre la tentative de reprise en cours, mais dont la solidité reste encore à confirmer.

Les moyennes mobiles soutiennent la tendance

Le titre évolue actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, un signe de biais haussier à court terme. La dynamique acheteuse demeure néanmoins hésitante, reflétant un équilibre précaire des forces en présence. Sur le plan technique, un support immédiat se situe à 489,2 euros, tandis que la première résistance majeure s'érige à 520,8 euros. En toile de fond, la structure des prix des derniers trimestres montre une succession de sommets et creux descendants, confirmant un cadre de consolidation prolongée.

Un scénario de rebond sous surveillance

Notre scénario central privilégie la poursuite d'un rebond technique tant que le titre reste au-dessus de 489,2 euros. En revanche, une cassure de ce seuil invaliderait la dynamique et rouvrirait la voie à une accélération baissière.

Valeurs associées

LVMH
496,5500 EUR Euronext Paris +0,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 septembre 2025
    information fournie par AOF 09.09.2025 12:12 

    (AOF) - Atos (6,14 %, à 43,67 euros) Au lendemain d'une pause (-0,06 %), le titre Atos a repris son ascension débutée il y'a quelques jours. Sans compter la hausse du jour, l'action a augmenté de 9,43 % depuis le 4 septembre dernier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points-clés ... Lire la suite

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Point Marchés - Perspectives de rentrée
    Point Marchés - Perspectives de rentrée
    information fournie par Amundi 09.09.2025 12:00 

    Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée. Au programme : -   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été -   Les droits de douane devraient ralentir la croissance ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 11:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank