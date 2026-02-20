LVMH : 3,4%, représente presque 100% de la hausse du CAC, qui bat un record
C'est la séance des "3 sorcières" et pour le symbole, quelle meilleure façon de clôturer le mois boursier que de s'offrir un nouveau zénith ?
En ce qui concerne LVMH, les sommets sont loin et le titre vient juste d'inscrire un plancher annuel à 514E : un rebond tombe à point nommé mais il permet seulement de refranchir la MM200 (541E) avec comme 1ère cible la base du "gap" du 28 janvier (556E à l'ouverture).
Le prochain objectif serait 570E, l'ex-plancher du 21 janvier... puis 584,54E ("gap" baissier du 27 janvier).
