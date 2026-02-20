 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LVMH : 3,4%, représente presque 100% de la hausse du CAC, qui bat un record
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:33

LVMH qui bondit de 3,4% vers 550,8E, représente presque 100% de la hausse du CAC40, lequel bat un nouveau record absolu à 8.447, les quelques centièmes manquants sont apportés par Hermès avec 1,5%.
C'est la séance des "3 sorcières" et pour le symbole, quelle meilleure façon de clôturer le mois boursier que de s'offrir un nouveau zénith ?
En ce qui concerne LVMH, les sommets sont loin et le titre vient juste d'inscrire un plancher annuel à 514E : un rebond tombe à point nommé mais il permet seulement de refranchir la MM200 (541E) avec comme 1ère cible la base du "gap" du 28 janvier (556E à l'ouverture).
Le prochain objectif serait 570E, l'ex-plancher du 21 janvier... puis 584,54E ("gap" baissier du 27 janvier).

Valeurs associées

LVMH
547,4000 EUR Euronext Paris +2,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank