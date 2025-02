LuxFLAG lance un label d’impact social

L’agence luxembourgeoise de labellisation LuxFLAG (Luxembourg Finance Labelling Agency) annonce, ce 12 février, le lancement d’un label d’impact social. Celui-ci distinguera « les produits d’investissement qui contribuent stratégiquement à des résultats sociaux positifs, mesurés et gérés ».

Ce nouveau « Social Impact Label » reconnaîtra « les investissements dont la majorité des actifs sont alignés pour favoriser un travail décent, améliorer les conditions de vie et soutenir les communautés inclusives et durables, tout en évitant ou en mitigeant les impacts négatifs » , explique l’agence.

« Chez LuxFLAG, nous croyons que la finance responsable a le pouvoir de transformer les communautés et les vies. Le Social Impact Label souligne notre engagement envers un changement positif, mesurable et géré dans le monde » , commente Isabelle Delas, la directrice générale de LuxFLAG, citée dans le communiqué de l’agence.

LuxFLAG est une association à but non lucratif, indépendante et internationale, créée au Luxembourg en juillet 2006 par sept partenaires privés et publics pour soutenir la finance durable.

Maylis Jouaret