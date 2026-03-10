Lutnick discute des prix des médicaments lors d'une réunion avec le directeur général d'Eli Lilly

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a rencontré le directeur général d'Eli Lilly, David Ricks, mardi pour discuter des accords de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance, a déclaré le ministère américain du Commerce dans un communiqué.