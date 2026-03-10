 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lutnick discute des prix des médicaments lors d'une réunion avec le directeur général d'Eli Lilly
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a rencontré le directeur général d'Eli Lilly, David Ricks, mardi pour discuter des accords de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance, a déclaré le ministère américain du Commerce dans un communiqué.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 001,120 USD NYSE -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank