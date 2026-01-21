Lutnick chahuté lors d'un dîner à Davos organisé par Larry Fink de Blackrock, selon le FT

Le ministre américain du Commerce Howard Lutnick a été chahuté lors d'un dîner du Forum économique mondial organisé par Larry Fink de Blackrock BLK.N mardi soir, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des sources familières de l'affaire.

Les remarques combatives de Lutnick ont provoqué un tollé , des huées généralisées, la sortie des invités et des appels au calme de la part de Fink, a ajouté le rapport , sans entrer dans les détails des commentaires de Lutnick ou de ce que les chahuteurs ont dit.

Le ministère américain du commerce et le Forum économique mondial n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.