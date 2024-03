LUMIBIRD : RESULTATS ANNUELS 2023

• Marge d’EBITDA(1) de 17% (données publiées) et de 18% (hors Convergent), supérieure aux objectifs annoncés

• Dernière année du plan de transformation avec la modernisation et la rationalisation des outils industriels. Après 3 années de forts investissements et de structuration, mise en place fin 2023 d’ajustements de charges, avec la fermeture des sites d’Ottawa (Canada) et de Leigh (UK)

• Trajectoire de croissance réaffirmée avec un objectif d’amélioration de l’efficience opérationnelle et de la rentabilité

Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, a amélioré en 2023 son EBITDA (données publiées) de 10% à 34,5 M€ (+15%, à 36,1 M€ hors acquisition de Convergent). Cette performance reflète la maîtrise des charges dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires. Le Groupe étant positionné et structuré pour continuer à absorber la croissance de ses marchés, l’amélioration de la rentabilité doit se poursuivre dans les années à venir.



au 31 décembre (en M€) 2022 2023

publié Variation

Valeur %

Chiffre d’affaires 191,0 203,6 +12,6 +6,6%

EBITDA(1) 31,3 34,5 +3,2 +10%

% CA 16,4% 17,0%

Résultat opérationnel courant 16,4 18,5 +2,1 +13%

% CA 8,6% 9,1%

Résultat opérationnel 17,3 12,2 (5,1) -29%

Résultat avant impôts 14,4 7,5 (6,9) -48%

Résultat net 11,4 7,1 (4,3) -38%