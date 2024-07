LUMIBIRD reçoit de nouvelles commandes de THALES

Le Groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce d'importantes commandes de Thales pour des télémètres laser récemment passées auprès de Lumibird Photonics Sweden AB.

La valeur totale de la commande est d'environ 150 millions de couronnes suédoises (12,8 M€), s'ajoutant aux contrats précédemment annoncés, et le contrat s’étend sur la période 2025-2028. Les travaux seront réalisés dans les installations de Lumibird à Göteborg, en Suède.

« Ces nouvelles commandes soulignent notre engagement à long terme envers Thales ainsi que notre capacité à répondre aux demandes du marché », déclare Carina Harnesk, PDG de Lumibird Photonics Sweden.

« Lumibird est fier d'apporter au marché de la défense une large gamme de systèmes laser de haute performance. Lumibird sécurise sa chaîne d'approvisionnement grâce à une forte proportion de composants critiques produits en interne », déclare Marc Le Flohic, PDG du groupe Lumibird.

Le Groupe Lumibird est l'un des principaux spécialistes européens des technologies laser pour les applications avancées dans les domaines de la défense, de la science et de la médecine. Dans le domaine de la défense, il est spécialisé dans les télémètres laser, les désignateurs laser et la technologie Lidar pour les applications navales, terrestres, aéroportées et spatiales.