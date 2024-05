LUMIBIRD PRESENTE SON NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE

LE GROUPE LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), LEADER EUROPÉEN DES TECHNOLOGIES LASER, PRÉSENTE À L’OCCASION DE SON CAPITAL MARKET DAY SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE. LE GROUPE CONFIRME, À HORIZON 2026, SES OBJECTIFS D’UN TAUX DE CROISSANCE ORGANIQUE ANNUEL MOYEN (CAGR) SUPÉRIEUR À 8% ET UNE MARGE D’EBITDA[1] EN HAUSSE D’AU MOINS 500 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À 2023.



L’objectif de croissance s’appuie sur un positionnement clé sur des marchés porteurs, en particulier dans les domaines Défense/Spatial, Ophtalmologie, Medtech, Environnement, Topographie et Sécurité. Cette dynamique est renforcée par une politique continue d’innovation permettant de proposer des nouveaux produits et d’ouvrir de nouveaux segments sur ses marchés.



L’objectif de rentabilité est soutenu par les forts investissements industriels réalisés ces trois dernières années comme dans les domaines de fabrication de fibres (Tour de fibrage, France) et de diodes laser (France et Italie). Cette stratégie d’intégration et de verticalisation augmente la part des composants produits en interne.



L’augmentation des capacités des unités de production en France, Suède et Slovénie permet également d’envisager la croissance future sans investissements additionnels significatifs