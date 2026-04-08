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Lumibird Medical annonce une acquisition en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 18:09

Le leader européen des technologies laser a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de son partenaire historique BIZ MEDIC SDN BHD. Cette opération vise à transformer le modèle de distribution du groupe en Malaisie pour en faire un moteur de croissance direct dans une région à fort potentiel ophtalmologique.

Un pivot stratégique vers le direct

En intégrant BIZ MEDIC, basé à Kuala Lumpur, Lumibird Medical marque la création future de Lumibird Medical Southeast Asia. Ce nouveau hub permettra au groupe de passer d'un modèle de distribution tiers à une présence en filiale directe. Ce changement de structure s'accompagne d'une rationalisation géographique : la centralisation des opérations à Kuala Lumpur entraînera la fermeture du bureau commercial en Thaïlande et de la filiale en Inde.

Cibler un marché à forte demande clinique

L'Asie du Sud-Est représente un enjeu démographique majeur pour Lumibird, la région affichant des taux de myopie, de glaucome et de maladies rétiniennes parmi les plus élevés au monde. Jean-Marc Gendre, Directeur général de la division Medical, souligne : "l'Asie du Sud-Est n'est pas seulement un marché en croissance, c'est la région la plus peuplée présentant les besoins les plus importants en ophtalmologie".

Vers une marque unifiée

Le futur hub aura pour mission d'organiser la distribution des produits des marques Quantel Medical, Optotek Medical et Ellex. Cette stratégie vise à offrir un support clinique direct aux hôpitaux et chirurgiens locaux tout en simplifiant la gestion des exigences réglementaires régionales.

Un contexte de réflexion pour le groupe

Bien que Lumibird Medical accélère son expansion internationale, le groupe Lumibird précise qu'il continue d'explorer la vente potentielle de sa division médicale. L'issue de cette réflexion stratégique demeure, à ce jour, incertaine.

La finalisation de l'acquisition de BIZ MEDIC est attendue dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires locales.

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