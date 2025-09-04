 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LUMIBIRD : Lumibird : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 août 2025
information fournie par Actusnews 04/09/2025 à 17:45

Informations relatives au nombre total de droits

de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant
le capital 		Nombre réel de droits de
vote 1 		Nombre théorique droits de
vote 2

30 août 2025
22 466 882
33 768 129
34 219 392
  1. Déduction faite des actions auto-détenues
  2. Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement

général de l'Autorité des Marchés Financiers

LUMIBIRD - 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion, FRANCE SA au capital de 22 466 882 €

SIREN 970 202 719 – R.C.S. SAINT-BRIEUC – TVA FR 76970202719


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG9rZ5ptkm+dm5pslcaXnGVnl5hmxWKbbWLJmpJrZJ+baG1klmhqa5mYZnJknWdo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93822-droits-de-vote-au-30.08.2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

LUMIBIRD
16,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

