LUMIBIRD FINALISE L’ACQUISITION DES ACTIVITES LASER HAUTE PUISSANCE ET SEMI-CONDUCTEURS DE PRIMA INDUSTRIE EN ITALIE ET AUX ETATS-UNIS

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, a finalisé le 31 août 2023 l’accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l’acquisition de sa filiale Convergent Photonics (Turin, Italie) et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (Boston, USA). Cette acquisition apporte à Lumibird des solutions innovantes et de l’autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de forte puissance tout en lui ouvrant de nouveaux marchés.

Lumibird finalise ce jour l’acquisition de Convergent Photonics, suite à la levée de toutes les conditions suspensives et notamment l’obtention des autorisations réglementaires. La nouvelle filiale, baptisée « Lumibird Photonics Italia » est implantée à Turin en Italie. Les actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (USA) sont repris par Lumibird Photonics USA (Ex Quantel USA).

Cette acquisition présente un double intérêt stratégique pour Lumibird, d’une part en renforçant son autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance, et d’autre part, en ouvrant de nouveaux segments de marché. Elle complète également avec l’arrivée du semi-conducteur, les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés.