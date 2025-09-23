 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lumibird, Exail Technologies, Groupe Crit... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 23/09/2025 à 18:21

(AOF) - 2CRSi

Le concepteur et fabricant français de serveurs à haute performance dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre.

Bénéteau

Le fabricant français de bateaux publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre.

Exail Technologies

Exail Technologies a annoncé le lancement d'une offre d'obligations. Ces dernières seront libellées en euros, à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant nominal de 250 millions d'euros et jusqu'à 275 millions d'euros avec l'option d'extension.

Groupe Crit

Au premier semestre, Groupe Crit a vu son chiffre d'affaires consolidé progresser de 17,5 %, à 1,636 milliard d'euros, porté par un impact périmètre de 18,8 %, lié à l'intégration d'Openjobmetis, société consolidée depuis mai 2024. À périmètre et change constants, les revenus sont en légère baisse de 1,4 %. Parallèlement, l'Ebitda est passé de 56,3 à 61,7 millions d'euros, pour une marge de 3,8 %. Dans un environnement toujours attentiste, le groupe entend continuer à défendre son activité et ses résultats, malgré une base de comparaison défavorable au troisième trimestre.

Guerbet

L'entreprise pharmaceutique annoncera ses résultats du deuxième trimestre.

Infotel

La société présente dans les domaines du logiciel et des services informatiques présentera ses résultats du deuxième trimestre.

Latécoère

Le spécialiste dans la fourniture d'équipements aéronautiques pour les grands avionneurs mondiaux rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre.

Lumibird

Lumibird a dévoilé des résultats semestriels en belle hausse. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste européen des technologies laser a vu son chiffre d'affaires progresser de 9 %, à 106,8 millions d'euros. Parallèlement, l'Ebitda a bondi de 85 %, à 20,2 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a flambé de 491 %, à 9,6 millions d'euros. Ces données ont progressé grâce à une hausse de la marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles.

Quadient

L'entreprise française spécialisée dans le développement de logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre.

Synergie

Le groupe spécialisé dans les secteurs du travail temporaire, du recrutement, de la formation et des conseils RH annoncera ses comptes du deuxième trimestre.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de son exercice 2024-2025.

Witbe

Le premier semestre de Witbe s'est soldé par un chiffre d'affaires en net repli de 26 %, à 7,654 millions d'euros, en raison principalement d'un environnement économique et géopolitique très dégradé. De son côté, l'Ebitda s'est affaissé en passant de -0,244 à -0,885 million d'euros. La même tendance a été observée pour le résultat d'exploitation qui a atteint -2,519 millions d'euros, contre -1,794 millions d'euros un an plus tôt. La perte nette s'est donc logiquement creusée à -2,539 millions d'euros, face à -0,696 million d'euros au premier semestre 2024.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

2CRSI
8,550 EUR Euronext Paris -1,38%
BENETEAU
8,760 EUR Euronext Paris +0,34%
CRIT
62,000 EUR Euronext Paris +4,73%
EXAIL TECHNOLOGIES
94,600 EUR Euronext Paris -5,31%
GUERBET
14,560 EUR Euronext Paris -0,68%
INFOTEL
43,100 EUR Euronext Paris +1,17%
LUMIBIRD
19,900 EUR Euronext Paris +0,51%
QUADIENT
15,980 EUR Euronext Paris -0,99%
SYNERGIE
30,5000 EUR Euronext Paris +7,39%
TRIGANO
140,300 EUR Euronext Paris -3,71%
WITBE
1,545 EUR Euronext Paris +3,34%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
