Lumibird: en retrait après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 11:13









(Zonebourse.com) - Lumibird perd 3% après l'annonce par le spécialiste des technologies laser, d'un chiffre d'affaires de 106,8 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en hausse de 9% (+9,1% à périmètre et taux de change constants).



Il précise toutefois qu'au deuxième trimestre, son CA n'a augmenté que de 6,9% (après +11,7% au premier), sa division Photonique ayant été ponctuellement ralentie par les activités ETS et le cadençage des commandes et livraisons pour les activités Medtech.



Le niveau de chiffre d'affaires, combiné à une gestion de la production optimisée, permet néanmoins à Lumibird d'anticiper une forte progression de l'EBITDA sur le semestre, aussi bien pour la division Photonique que pour la division Médical.





Valeurs associées LUMIBIRD 18,5500 EUR Euronext Paris -3,39%