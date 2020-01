LUMIBIRD : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019 ET REVISION DE L'OBJECTIF DE CA 2021

Lannion, le 27/01/2020 - 21h00





CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019 ET REVISION DE L'OBJECTIF DE CA 2021



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 110,1 M€, en progression de 9,3%. Le 4e trimestre, en retrait du fait d'un effet de base important en Defense/Spatial, représente près de 31% des ventes annuelles et constitue le 2e plus fort trimestre d'activité dans l'histoire du Groupe. Les activités Lidar (+33,5%) et Médicale (+16,9%) réalisent une belle progression annuelle. La dynamique de croissance organique se poursuit en 2020 et devrait être complétée par les activités d'Ellex pour la branche Medical pour environ 40M€. Par ailleurs, l'objectif de CA de 150M€ par croissance organique en 2021 est décalé à 2022. L'objectif de marge d'EBITDA 2021 de 20% est maintenu.