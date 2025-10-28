Lumibird : chiffre d'affaires 9 mois en croissance de 9,6%

(AOF) - Lumibird, spécialiste européen des technologies laser, enregistre pour les 9 premiers mois 2025 un chiffre d'affaires de 155,1 millions d'euros, en hausse de 9,6% (+10,3% à périmètre et taux de change constants). "L'activité du troisième trimestre est marquée par une accélération de la croissance de la division photonique avec une activité défense/spatial toujours très dynamique, et un début de reprise, comme annoncé, des activités industriel et scientifique et medtech", explique le groupe.

L'activité de la division médical est stable à taux de change constant sur ce trimestre, du fait de décalages de livraisons reportées au quatrième trimestre 2025. Cela ne remet pas en cause la dynamique de croissance de la division médical.

Par zone géographique, la croissance de Lumibird en Europe de la division photonique est portée par la dynamique des activités défense/spatial. La croissance sur la zone Amériques reste soutenue par les ventes en défense/spatial et en industriel et scientifique.

En outre, la division médical continue de bénéficier de la performance de ses activités directes en Australie et au Japon. Le renforcement des équipes commerciales aux Etats-Unis commence à produire ses effets mais la croissance sur la zone Amériques a été impactée par un ralentissement ponctuel de l'activité en Amérique du Sud.

Les ventes de la zone Asie-Pacifique continuent à souffrir de l'incertitude sur l'impact des droits de douane sur les produits fabriqués aux USA.

Côté perspectives, sans donner de détails chiffrés, Lumibird dit "anticiper comme chaque année un très fort niveau d'activité au quatrième trimestre".

