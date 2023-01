LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 À 191 M€ (+18%)

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe LUMIBIRD s’élève à 191 M€ en 2022, réparti de façon homogène entre les divisions Photonique (93,5 M€, +23%) et Médical (97,5 M€, +13%). A périmètre et taux de change constant, la croissance annuelle est de 12%. L’impact de périmètre est lié à l’intégration au 31 mai des activités Télémètres de défense de Lumibird Photonics Sweden (ex Saab), dont la contribution s’élève à 5,7 M€ sur l’année. L’effet de change annuel est positif et représente 3,7 M€, majoritairement lié à l’appréciation du dollar sur la période.

La division Photonique a enregistré une croissance vigoureuse en Europe (+38%) et aux Etats-Unis (+26%), mais les ventes ont légèrement reculé en Chine, où la politique zéro COVID a pesé sur l’économie.



La division Médical a été plus résiliente en Asie (+11%) ;elle enregistre une croissance dynamique aux Etats-Unis (+18%) et une croissance limitée (+5%) en Europe, marquée par le conflit en Ukraine. Les ventes annuelles en Ophtalmologie, se répartissent entre les ventes en direct (50M€ soit +11%) et le réseau de distributeurs (47,4 M€, +15%).



Un 4e trimestre record, à 66 M€, en hausse de 32%



La division Photonique a connu la plus forte croissance sur le dernier trimestre, à +49% avec un chiffre d’affaires de 35,3 M€.