Lumibird annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition des activités laser haute puissance et semi-conducteurs de Prima Industrie en Italie et aux Etats-Unis



Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, a signé le 15 mai un accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l’acquisition de sa filiale Convergent Photonics (Turin, Italie) et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (Boston, USA). Cette acquisition apporte à Lumibird un avantage stratégique sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de forte puissance et lui ouvre de nouveaux marchés.

[...]

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird : « Cette acquisition vient renforcer plusieurs de nos piliers technologiques et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de verticalisation et de souveraineté de Lumibird. Elle nous permet à la fois, d’intégrer verticalement les technologies critiques de semi-conducteurs, de renforcer notre souveraineté sur les technologies lasers en Europe, et de nous diversifier sur des marchés en forte croissance. »



