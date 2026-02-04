Lumen Technologies dégringole, les inquiétudes concernant la croissance éclipsant le bénéfice surprise du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions de Lumen Technologies LUMN.N en baisse de 16% à 7,10 dollars
** Le courtier Raymond James rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché"; note que la nomination par la société de son troisième directeur des ventes en trois ans peut entraîner une pause dans la croissance avant qu'elle ne s'améliore
** La société surprend avec un bénéfice par action ajusté de 23 cents au 4ème trimestre, par rapport à une perte attendue de 27 cents - données compilées par LSEG
** LUMN annonce un chiffre d'affaires de 3,04 milliards de dollars au 4ème trimestre, en ligne avec les estimations des analystes
** Trois analystes couvrant l'action la considèrent comme "achetée", neuf comme "conservée" et deux comme "vendue", PT médian à $8 - LSEG
** A la dernière clôture, l'action LUMN a progressé de 73,7% au cours de l'année écoulée
