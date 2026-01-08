Lumen progresse ; BofA relève son objectif de prix en raison de l'assainissement du bilan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier - ** Les actions de la société de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N augmentent de 3,6 % à 8,20 $
** BofA Global Research relève son objectif de prix de 2 à 7 dollars, ce qui implique une baisse de 11,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** "Les multiples plus élevés reflètent les réparations matérielles du bilan, les produits de la cession de Consumer Fiber, les accords PCF et la réduction des coûts" - brokerage
** La note moyenne de 14 analystes est "hold"; leur PT médian est de 7,56 $ - données compilées par LSEG
** L'action a gagné 46,3 % en 2025
