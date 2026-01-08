 Aller au contenu principal
Lumen progresse ; BofA relève son objectif de prix en raison de l'assainissement du bilan
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de la société de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N augmentent de 3,6 % à 8,20 $

** BofA Global Research relève son objectif de prix de 2 à 7 dollars, ce qui implique une baisse de 11,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Les multiples plus élevés reflètent les réparations matérielles du bilan, les produits de la cession de Consumer Fiber, les accords PCF et la réduction des coûts" - brokerage

** La note moyenne de 14 analystes est "hold"; leur PT médian est de 7,56 $ - données compilées par LSEG

** L'action a gagné 46,3 % en 2025

Valeurs associées

LUMEN TECH
8,080 USD NYSE +1,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 15:52:11.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 15:52:11.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

