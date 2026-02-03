Lumen prévoit un flux de trésorerie disponible robuste et constate une augmentation de l'adoption de ses produits numériques

Lumen Technologies LUMN.N a prévu un flux de trésorerie disponible annuel dépassant les estimations de Wall Street mardi, après avoir affiché un bénéfice ajusté surprise au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses solutions de connectivité.

L'entreprise s'efforce de développer ses solutions de connectivité numérique par fibre optique tout en gérant les défis associés à ses activités traditionnelles, qui comprennent les services de télécommunications traditionnels tels que la voix, le haut débit et les services Ethernet.

"Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, nous constatons que nos produits numériques sont de plus en plus prisés, ce qui permet vraiment aux clients de consommer des services de mise en réseau, au même titre que le stockage et l'informatique", a déclaré le directeur financier Chris Stansbury lors d'une interview accordée à Reuters.

Au quatrième trimestre, Lumen a signé pour environ 2,5 milliards de dollars de contrats pour ses solutions de connectivité privée, a ajouté M. Stansbury.

Lumen, qui a vendu ses activités de fibre grand public pour 5,75 milliards de dollars en numéraire à AT&T T.N , "n'est plus en mode emprunt" pour gérer l'entreprise, a déclaré le directeur financier. "Nous aurons un flux de trésorerie excédentaire."

L'opération a permis à Lumen de réduire sa dette de plus de 4,8 milliards de dollars, son effet de levier étant désormais inférieur à quatre fois.

La société prévoit un flux de trésorerie disponible annuel compris entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars, contre une estimation moyenne de 515,7 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Lumen a affiché un bénéfice ajusté par action de 23 cents, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 27 cents par action.

Lumen a déclaré un chiffre d'affaires de 3,04 milliards de dollars pour le trimestre, conforme aux attentes.