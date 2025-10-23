Lumen et Palantir s'associent pour accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N et la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O ont annoncé jeudi un partenariat pluriannuel visant à aider les entreprises à déployer l'intelligence artificielle plus rapidement et en toute sécurité.

Lumen a accepté de dépenser plus de 200 millions de dollars en logiciels Palantir sur une période de plusieurs années, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet. Les deux entreprises n'ont pas communiqué les détails financiers de l'accord et n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le partenariat intégrera la plateforme de fonderie et d'intelligence artificielle de Palantir avec le tissu de connectivité de Lumen, une solution de réseau numérique, visant à combler le fossé entre les capacités d'IA avancées et l'infrastructure de réseau à haute performance nécessaire à la transformation de l'IA des entreprises, ont-ils déclaré.