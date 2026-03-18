 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

lululemon rebondit malgré des perspectives jugées prudentes
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 16:22

Le titre lululemon athletica opère un modeste rebond mercredi à la Bourse de New York bien que le fabricant d'articles de sport n'ait guère rassuré sur ses perspectives de croissance et de rentabilité pour le nouvel exercice.

lululemon athletica opère un rebond sans conviction mercredi à la Bourse de New York bien que le fabricant d'articles de sport n'ait guère rassuré les investisseurs sur ses perspectives de croissance et de rentabilité pour le nouvel exercice.

Le titre, qui avait touché des planchers de six ans vendredi dernier, prend 2,2% à 162,8 dollars un peu plus d'une heure après l'ouverture, dans des marchés américains en baisse de 0,6%.

lululemon, qui s'est fait connaître grâce à ses tenues de yoga pour femmes, a publié des résultats meilleurs que prévu au titre du 4e trimestre de son exercice 2025/2026 (clos au 31 janvier), avec notamment une croissance de ses ventes au-delà des attentes à périmètre comparable.

La marque nord-américaine a vu son chiffre d'affaires augmenter d'à peine 3%, à 3,6 milliards de dollars, sur le trimestre écoulé. A périmètre comparable, ses ventes se sont toutefois accrues de 3% alors que Wall Street n'envisageait qu'une hausse de 0,1%.

Son résultat opérationnel a reculé de 22% à 812,3 millions de dollars, donnant une marge d'exploitation en contraction de 6,6 points de pourcentage, à 22,3%.

Les analystes s'attendaient pour leur part à un Ebit de 795 millions de dollars.

Ses perspectives pour le nouvel exercice se révèlent toutefois décevantes.

Dans un communiqué, le groupe basé à Vancouver dit viser un chiffre d'affaires annuel de 11,35 à 11,50 milliards de dollars, à comparer à 11,1 milliards de dollars sur l'exercice écoulé et à un consensus de 11,5 milliards.

Son bénéfice par action (BPA) est quant à lui envisagé entre 12,10 et 12,30 dollars, loin de l'estimation moyenne de 12,56 dollars établie par les analystes.

lululemon, autrefois concurrencé par Nike et Under Armour, est désormais talonné de près par des plus petites marques comme Vuori, SKIMS, Fabletics ou Alo sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Une évolution de la gouvernance qui se fait toujours attendre

Autre motif de préoccupation, la société ne s'est toujours pas dotée d'un nouveau directeur général, ce qui a pour don d'exaspérer bon nombre d'analystes.

"Notre scénario haussier est basé sur l'hypothèse que lulu nomme un nouveau DG dont le nom serait susceptible d'enthousiasmer les investisseurs et de conduire le marché à anticiper un fort rebond des ventes et des marges sur plusieurs années", expliquent aujourd'hui les équipes d'UBS.

"Notre scénario baissier est, lui, basé sur la perspective d'une nomination peu inspirante, accompagnée d'une poursuite de la détérioration des fondamentaux aux Etats-Unis continuent, qui viendrait entraîner des révisions à la baisse du BPA et une pression sur le ratio cours/bénéfice", souligne le bureau d'études.

Chip Wilson, le fondateur de l'entreprise, a de son côté conditionné le redressement de la marque à une refonte radicale du conseil d'administration, jugeant les administrateurs actuels incapables de choisir un CEO compétent. Pour lui, sans un retour à l'expertise produit et créative au sommet de la gouvernance, toute nouvelle succession est vouée à l'échec.

"Si le groupe devait nommer un directeur général au nom séduisant, comme celui de Jane Nielsen (ex-DG adjointe de Ralph Lauren, NDR) comme préconisé par Elliott Management, le titre pourrait finir par réagir favorablement", prédit-on ainsi chez Needham.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
164,2600 USD NASDAQ +3,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank