Lululemon dépasse les attentes au deuxième trimestre

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

Pour 2024, Lululemon prévoit désormais un chiffre d'affaires net d'environ 10,37 à 10,47 milliards de dollars, en croissance de 8 à 9% avec un bénéfice par action dilué entre 13,95 et 14,15 dollars.

Le bénéfice par action dilué est attendu entre 2,68 et 2,73 dollars pour le trimestre.

(AOF) - Lululemon est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats trimestriels. La marque américaine de vêtements de sport a publié un chiffre d’affaires supérieur aux attentes, en hausse de 7% à 2,4 milliards de dollars avec une marge brute en progression de 80 points de base à 59,6%. Le bénéfice par action dilué ressort à 3,15 dollars contre 2,68 dollars il y a un an. Pour le troisième trimestre 2024, la société prévoit un chiffre d'affaires net de l'ordre de 2,34 à 2,36 milliards de dollars, en hausse de 6 à 7%.

