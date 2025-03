Lululemon attendu en recul après des perspectives inférieures aux attentes

(AOF) - Lululemon, spécialiste des vêtements techniques pour le yoga, la course à pied, l'entraînement, et toutes les autres activités du quotidien, fléchit en avant-Bourse. Le groupe canadien coté à Wall Street anticipe un ralentissement de la croissance entre 5 et 7% cette année, contre 10% en 2024. Au titre de son quatrième trimestre, Lululemon a déclaré un bénéfice par action de 6,14 dollars contre 5,85 dollars de consensus et 5,29 dollars, un an plus tôt. Les revenus ont eux aussi dépassé les attentes sur la période : 3,61 milliards de dollars contre 3,58 milliards visés par les analystes.

Pour l'exercice 2025, les revenus sont anticipés entre 11,15 et 11,3 milliards (contre 11,3 milliards de consensus), pour un bpa de 14,95 à 15,15 dollars (15,3 dollars de consensus).

