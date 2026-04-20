lululemon accroît sa présence au Mexique avec une plateforme d'e-commerce et de nouveaux magasins
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:53
La chaîne canadienne de vêtements, de chaussures et d'accessoires techniques pour le yoga, la course et l'entraînement prévoit d'ouvrir huit nouveaux magasins au Mexique au cours de l'exercice 2026, une offensive qui portera son réseau local à plus de 30 boutiques d'ici la fin de l'année.
A l'échelle de l'Amérique du Nord, l'enseigne d'articles de sport haut de gamme ambitionne d'inaugurer environ 15 nouveaux points de vente durant l'exercice en cours, ce qui signifie que le marché mexicain représente désormais plus de la moitié de ses ouvertures prévues sur le continent.
Cette double approche - numérique et physique - vise à renforcer la stratégie "omnicanale" du distributeur dans une région où la demande pour les vêtements techniques et les accessoires de sport reste soutenue.
Cette annonce intervient alors que les détaillants de mode sportive cherchent de nouveaux relais de croissance hors de leurs marchés saturés, le Mexique s'affirmant comme un pôle stratégique pour les marques de "lifestyle" en raison de l'émergence d'une classe moyenne dynamique et d'un intérêt croissant pour le bien-être.
Cotée à Wall Street, l'action lululemon réagissait peu à ces annonces lundi dans les premiers échanges, cédant 1,3% à 165 dollars, dans un marché américain en repli de 0,3%. Le titre perd plus de 20% depuis le début de l'année.
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