 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,47
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lufthansa va annoncer lundi des milliers de suppressions d'emplois - sources
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 14:57

par Ilona Wissenbach

Lufthansa LHAG.DE va annoncer lundi la suppression de plusieurs milliers d'emplois afin de démontrer au marché son engagement en faveur d'une efficacité accrue, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

La compagnie aérienne allemande, confrontée à des problèmes liés à la main-d'oeuvre et à la hausse des coûts, a émis deux avertissements sur ses résultats pour 2024 et a promis aux investisseurs un ambitieux programme de redressement dans les années à venir.

Le groupe, qui tient lundi sa première journée des investisseurs depuis six ans, a l'intention de réduire son personnel administratif de 20% dans les années à venir, ont déclaré les deux sources, bien que le nombre exact de licenciements soit en cours de détermination.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

Lufthansa s'est refusée à tout commentaire.

Selon une troisième source au fait des négociations, tout licenciement aurait un impact sur l'ensemble du groupe, et pas seulement sur la compagnie aérienne principale.

(Reportage Ilona Wissenbach, rédigé par Joanna Plucinska ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,842 EUR XETRA +2,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank