Lufthansa va annoncer lundi des milliers de suppressions d'emplois - sources

par Ilona Wissenbach

Lufthansa LHAG.DE va annoncer lundi la suppression de plusieurs milliers d'emplois afin de démontrer au marché son engagement en faveur d'une efficacité accrue, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

La compagnie aérienne allemande, confrontée à des problèmes liés à la main-d'oeuvre et à la hausse des coûts, a émis deux avertissements sur ses résultats pour 2024 et a promis aux investisseurs un ambitieux programme de redressement dans les années à venir.

Le groupe, qui tient lundi sa première journée des investisseurs depuis six ans, a l'intention de réduire son personnel administratif de 20% dans les années à venir, ont déclaré les deux sources, bien que le nombre exact de licenciements soit en cours de détermination.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

Lufthansa s'est refusée à tout commentaire.

Selon une troisième source au fait des négociations, tout licenciement aurait un impact sur l'ensemble du groupe, et pas seulement sur la compagnie aérienne principale.

