Lufthansa propose une refonte des retraites des pilotes avec un gain potentiel de 50%
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:57
Lufthansa annonce avoir soumis au syndicat Vereinigung Cockpit (VC) une offre globale visant à intégrer la pension transitoire (ÜV) dans le régime de retraite d'entreprise (bAV). Cette proposition s'inscrit dans le cadre du conflit social en cours concernant les pilotes de Lufthansa Classic et Lufthansa Cargo.
Le groupe met en avant les modèles de concurrents comme KLM ou British Airways, qui reposent sur des systèmes unifiés sans pension transitoire distincte.
La direction souligne que l'ÜV pénalise certains pilotes poursuivant leur carrière jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, ces derniers perdant alors ce bénéfice.
Le projet vise également à garantir une meilleure visibilité pour les salariés proches de la retraite, en sécurisant leurs droits futurs.
Selon Lufthansa, le transfert de l'ÜV pourrait améliorer le régime de retraite d'entreprise jusqu'à 50%, sans hausse des coûts globaux pour l'entreprise.
Une approche similaire avait déjà été adoptée pour le personnel navigant commercial, avec un renforcement du dispositif de retraite à la clé.
Contacté par Zonebourse, le syndicat VC indique que sa commission tarifaire va examiner la proposition.
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