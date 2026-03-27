Lufthansa parvient à un accord salarial pour plus de 20 000 employés en Allemagne
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:55
Lufthansa Group annonce la signature d'un accord collectif avec le syndicat Verdi couvrant plus de 20 000 employés au sol en Allemagne, soit près de 20% de ses effectifs. L'accord prévoit une hausse salariale totale de 4,6% en deux étapes, avec une durée minimale de 26 mois et un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Les salariés de Lufthansa Technik et Lufthansa Cargo bénéficieront d'une augmentation de 2,2% dès janvier 2026, suivie de 2,4% supplémentaires en mars 2027. Pour les employés au sol de Deutsche Lufthansa AG, la première hausse de 2,2% sera décalée au 1er janvier 2027, en raison de la situation économique plus difficile de la compagnie.
Des mesures complémentaires ont également été convenues, notamment des garanties pour certains salariés en Allemagne. Michael Niggemann, directeur des ressources humaines, déclare "nous avons trouvé un bon compromis après des négociations intenses - sans grèves", soulignant la stabilité apportée par cet accord.
La finalisation de l'accord reste soumise à l'approbation des instances compétentes.
A la suite de cette annonce, le titre Lufthansa reculait de 1,6% à Francfort, dans un DAX lui même en contraction de 1,2%
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