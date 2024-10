Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: CA trimestriel record mais érosion des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Lufthansa publie un chiffre d'affaires de 10,7 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. La compagnie précise qu'il s'agit du CA trimestriel le plus important de son histoire.



Néanmoins, la compagnie annonce une contraction de 9% de son EBIT ajusté, à 1,34 milliard d'euros, avec une marge d'EBIT ajustée en recul de 14,3% à 12,5% (-1,8 pt).



Lufthansa enregistre d'ailleurs un bénéfice net de 1,09 milliard d'euro au cours du trimestre, en repli de 8%, soit un BPA de 0,92 euro (-8%).



'À l'échelle du groupe, nous continuons d'investir dans la plus grande modernisation de flotte de notre histoire, dans des offres premium pour nos clients et dans un positionnement encore plus international. Ces trois piliers centraux de notre stratégie nous permettront de renforcer notre rôle de groupe aérien leader en Europe', a indiqué Carsten Spohr, p.d.-g. de la compagnie.



Dans l'ensemble, le groupe Lufthansa confirme son objectif d'atteindre un EBIT ajusté compris entre 1,4 à 1,8 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 6,70 EUR XETRA -2,48%