Lufthansa: Bruxelles critique la prise de participation dans ITA Airways

(AOF) - La Commission européenne annonce avoir informé Lufthansa et le ministère italien de l'Économie et des Finances de son avis préliminaire selon lequel leur projet de contrôle commun d'ITA Airways pourrait restreindre la concurrence sur le marché des services de transport aérien de passagers à destination et en provenance d'Italie. Bruxelles craint que les clients ne soient confrontés à une augmentation des prix ou à une diminution de la qualité des services après cette transaction.

Ces critiques sont issues d'une enquête engagée fin janvier par les services de la Commission après que la compagnie allemande a annoncé une prise de participation au capital de sa consoeur italienne.

La Commission craint que l'opération puisse réduire la concurrence sur un certain nombre de liaisons courtes reliant l'Italie aux pays d'Europe centrale, ainsi que sur un certain nombre de liaisons entre l'Italie et les États-Unis, le Canada et le Japon. Elle pourrait également créer et renforcer la position dominante d'ITA à l'aéroport de Milan-Linate.

L'envoi d'une communication de griefs ne préjuge pas de l'issue de l'enquête, souligne Bruxelles, qui précise que Lufthansa et le MEF ont désormais la possibilité de répondre à la communication, de consulter le dossier et de demander une audition. Les deux partenaires ont également la possibilité de proposer des solutions aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission.

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.