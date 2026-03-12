Lucid prévoit un flux de trésorerie positif à la fin de la décennie grâce à un modèle abordable et à des offres autonomes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lucid annonce que les véhicules de taille moyenne permettront d'atteindre un volume de livraisons d'environ 100 000 unités

* Présentation d'un concept de robotaxi sans volant ni pédales

* L'abonnement à la technologie de conduite autonome de Lucid est proposé au prix de 69 à 199 dollars par mois

(Ajoute des détails de la présentation, des commentaires d'analystes, des actions et du contexte dans les paragraphes 1-7) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Lucid LCID.O prévoit de devenir positif en termes de flux de trésorerie à la fin de la décennie, a déclaré le fabricant de VE jeudi, tout en exposant sa feuille de route pour des voitures abordables et l'autonomie, y compris en dévoilant un concept de robotaxi à deux places sans volant ni pédales.

Lucid, connue pour ses berlines de luxe Air et ses SUV Gravity, s'apprête également à lancer dans le courant de l'année une plateforme de véhicules électriques de taille moyenne qui, selon elle, devrait permettre d'augmenter les livraisons annuelles à environ 100 000 unités à moyen terme.

Mais ces projets, présentés lors de la journée des investisseurs de Lucid à New York, interviennent alors que le revirement des politiques favorables aux VE aux États-Unis et la concurrence croissante en Europe ont nui à la demande de VE , et n'ont pas réussi à impressionner des investisseurs nerveux. Les actions de Lucid ont clôturé en baisse de près de 8 % jeudi.

Le mois dernier, Lucid, qui, comme beaucoup de ses rivaux, a été confrontée à divers goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et à des droits de douane américains élevés sur les importations de pièces automobiles, a prévu un ralentissement de la croissance de la production en 2026 après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre.

"Nous sommes surtout préoccupés par la situation des liquidités de l'entreprise", a écrit Tom Narayan, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note après l'événement, ajoutant que l'entreprise aura probablement besoin d'un financement supplémentaire bientôt. "En tant que tel, il pourrait y avoir des limitations sur le montant qu'elle peut obtenir de ses partenaires", a écrit Tom Narayan.

Lucid s'efforce de réduire ses coûts et, jeudi, a prévu une réduction de 50 à 60 % des coûts unitaires à moyen terme. Les dépenses d'investissement en pourcentage du chiffre d'affaires devraient également diminuer d'ici 2028, a indiqué l'entreprise.

ABONNEMENTS AUX TECHNOLOGIES AUTONOMES, PROJETS DE ROBOTAXI

Si le développement de systèmes autonomes pour les véhicules personnels et les robotaxis est coûteux, ces efforts, s'ils sont couronnés de succès, pourraient devenir des sources de revenus à forte marge.

Lucid s'est associée à Uber UBER.N et à la startup américaine Nuro pour commercialiser cette année un robotaxi basé sur ses SUV Gravity.

Le dévoilement du concept de robotaxi renforce la position de Lucid dans le domaine des véhicules entièrement autonomes, le plaçant en concurrence directe avec le Cybercab de Tesla

TSLA.O , alors que les constructeurs automobiles s'efforcent de construire un avenir sans conducteur. La société n'a pas donné plus de détails sur le calendrier ou le prix.

Tesla, dirigée par Elon Musk , a déclaré le mois dernier que son premier Cybercab était officiellement sorti de la ligne de production de sa Gigafactory au Texas. Tesla prévoit de commencer la production en série de Cybercab en avril.

L'abonnement mensuel à la technologie de conduite autonome de Lucid sera facturé entre 69 et 199 dollars, en fonction du niveau de capacité de conduite autonome choisi par le client, a indiqué le fabricant de véhicules électriques.

Le mois dernier, Tesla est passé à un plan d'abonnement pour la conduite autonome complète à 99 dollars. Rivian RIVN.O a lancé son système interne d'aide à la conduite à 49,99 dollars par mois ou 2 500 dollars en achat unique.