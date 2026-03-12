Lucid dévoile un concept de robotaxi sans volant, visant le Cybercab de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le concept de robotaxi de Lucid n'a ni volant ni pédales

* L'abonnement à la technologie de conduite autonome de Lucid est facturé entre 69 et 199 dollars par mois

* La production en série du Cybercab de Tesla commencera en avril

(Réécriture de l'ensemble de l'article, ajout de détails)

Lucid amp;LCID.Oamp;gt; a dévoilé un concept de robotaxi à deux places sans volant ni pédales, et alancé de nouveaux abonnements de technologie de conduite autonome, alors que le fabricant de véhicules électriques a présenté sa feuille de route pour les technologies lors d'une journée d'investisseurs jeudi.

Le dévoilementapprofondit la poussée deLucid dans les véhicules entièrement autonomes, le plaçant potentiellement en concurrence directe avec le <TSLA.Oamp;gt; Cybercab de Tesla, alors que les constructeurs automobiles font la course pour construire un avenir sans conducteur.

Le mois dernier, la société dirigée par Elon Musk a déclaré que son premier Cybercab était officiellement sorti de la ligne de production de sa Gigafactory au Texas. Tesla prévoit de commencer la production de masse du Cybercab en avril.

Lucid a déclaré que sonrobotaxi à deux places aura un coût d'exploitation inférieur de 40 % et aura une efficacité d'environ 5,5 miles par kilowattheure. L'entreprise n'a pas donné plus de détails sur le calendrier ou le prix.

L'entreprise adopte une double approche, en s'associant avec d'autresentreprises pour les robotaxis, tout en vendant des véhicules électriques dotés de capacités de conduite autonome similaires .

Elle s'est égalementassociée à Uber et à Nuro pour commercialiser cette année un robotaxi basé sur ses SUV Gravity.Lucid, connue pour ses berlines de luxe Air, s'efforce également de lancer une plateforme de VE de taille moyenne plus abordable afin d'élargir sa clientèle.

ABONNEMENT MENSUEL À PARTIR DE 69 $

L'abonnement mensuel à la technologie de conduite autonome de Lucid sera facturé entre 69 et 199 dollars, en fonction du niveau de capacité de conduite autonome choisi par le client, a indiqué le fabricant de VE.

Ses grands rivaux Rivian amp;RIVN.Oamp;gt; et Teslaont égalementopté pour des systèmes d'abonnement au cours des derniers mois, reflétant l'importance croissanteaccordée par les constructeurs automobiles à la diversification de leurs activités vers les logiciels et les flux de revenus récurrents.

Le mois dernier, Tesla est passé à un plan d'abonnement pour la conduite autonome complète à 99 dollars, les propriétaires deses véhicules ne pouvant plus acheter la fonction en tant qu'option unique et permanente. Musk a depuis déclaré que le prix mensuel de 99 dollars augmenterait "au fur et à mesure de l'amélioration des capacités de FSD"

Rivian a lancé son système interne d'aide à la conduite, Autonomy+, à 49,99 dollars par mois ou 2 500 dollars en achat unique, ce qui est inférieur aux prix pratiqués par Tesla.