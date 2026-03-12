Lucid dévoile un concept de robotaxi et lance un abonnement pour la conduite autonome
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:09
Lucid a présenté un concept de robotaxi biplace sans volant ni pédales lors de sa journée investisseurs, tout en annonçant le lancement d'un abonnement mensuel pour ses technologies de conduite autonome. Ce service sera proposé entre 69 et 199 dollars par mois selon le niveau de fonctionnalités choisi par les utilisateurs. L'entreprise rejoint ainsi d'autres constructeurs comme Tesla et Rivian qui développent des offres similaires fondées sur des revenus logiciels récurrents.
Le concept de robotaxi de Lucid s'inscrit dans une tendance du secteur vers des véhicules entièrement autonomes destinés à des services de mobilité. Il rappelle notamment le Cybercab de Tesla, également conçu sans volant ni pédales et fonctionnant avec le système Full Self-Driving. Tesla a récemment annoncé que le premier Cybercab était sorti de la chaîne de production de sa Gigafactory au Texas, avec un lancement de la production de masse prévu en avril.
Les constructeurs automobiles cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources de revenus au-delà de la vente de véhicules. Tesla a récemment abandonné la vente permanente de sa fonction Full Self-Driving au profit d'un abonnement mensuel de 99 dollars, tandis que Rivian propose son système Autonomy à 49,99 dollars par mois ou 2 500 dollars en achat unique. Lucid espère ainsi renforcer sa compétitivité sur un marché de l'électrique et de l'autonomie de plus en plus concurrentiel.
Valeurs associées
|9,8990 USD
|NASDAQ
|-7,31%
