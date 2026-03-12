 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucid dévoile un concept de robotaxi et lance un abonnement pour la conduite autonome
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:09

Le constructeur de véhicules électriques mise sur les logiciels et les revenus récurrents pour renforcer son modèle économique.

Lucid a présenté un concept de robotaxi biplace sans volant ni pédales lors de sa journée investisseurs, tout en annonçant le lancement d'un abonnement mensuel pour ses technologies de conduite autonome. Ce service sera proposé entre 69 et 199 dollars par mois selon le niveau de fonctionnalités choisi par les utilisateurs. L'entreprise rejoint ainsi d'autres constructeurs comme Tesla et Rivian qui développent des offres similaires fondées sur des revenus logiciels récurrents.

Le concept de robotaxi de Lucid s'inscrit dans une tendance du secteur vers des véhicules entièrement autonomes destinés à des services de mobilité. Il rappelle notamment le Cybercab de Tesla, également conçu sans volant ni pédales et fonctionnant avec le système Full Self-Driving. Tesla a récemment annoncé que le premier Cybercab était sorti de la chaîne de production de sa Gigafactory au Texas, avec un lancement de la production de masse prévu en avril.

Les constructeurs automobiles cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources de revenus au-delà de la vente de véhicules. Tesla a récemment abandonné la vente permanente de sa fonction Full Self-Driving au profit d'un abonnement mensuel de 99 dollars, tandis que Rivian propose son système Autonomy à 49,99 dollars par mois ou 2 500 dollars en achat unique. Lucid espère ainsi renforcer sa compétitivité sur un marché de l'électrique et de l'autonomie de plus en plus concurrentiel.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
9,8990 USD NASDAQ -7,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank