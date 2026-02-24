 Aller au contenu principal
Lucid annonce une perte trimestrielle plus importante que prévu
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 22:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 2)

Lucid LCID.O a annoncé mardi une perte plus importante que prévu pour le quatrième trimestre, renforçant la pression sur le fabricant de véhicules électriques pour qu'il réduise ses coûts alors qu'il développe ses véhicules utilitaires sport Gravity récemment lancés et qu'il se prépare à lancer un nouveau véhicule de taille moyenne.

Les actions de Lucid ont baissé de 4 % dans les échanges après bourse.

Pour 2026, Lucid prévoit une augmentation de la production qui pourrait atteindre 50 % après avoir presque doublé la production l'année dernière.

La semainedernière , Lucid a licencié 12 % de sa main-d'œuvre américaineafin de réduire les coûts dans un marché difficile pour les VE après que les États-Unis ont mis fin au crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour les nouveaux VE en septembre.

Lucid, soutenu par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, mise sur le SUV Gravity, dont le prix de départ est de 79 900 dollars, pour soutenir les ventes cette année.

Mais le succès de la plateforme de VE de taille moyenne de Lucid, attendue en fin d'année avec un prix de départ inférieur à 50 000 dollars, est considéré comme essentiel pour attirer un plus grand nombre de clients et dessiner la voie à suivre pour le fabricant de VE de luxe.

Lucid a déclaré qu'elle produirait entre 25 000 et 27 000 véhicules en 2026. L'année dernière, elle a produit 17 840 véhicules. La société a déclaré avoir produit 7 874 véhicules au quatrième trimestre, revoyant à la baisse les 8 412 véhicules déclarés le mois dernier, indiquant qu'elle avait constaté que 538 véhicules n'avaient pas achevé certaines procédures pour être classés comme produits. Elle a livré un nombre record de 5 345 véhicules au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes, selon les données de Visible Alpha. Pour le trimestre qui s'est achevé en décembre, Lucid a fait état d'un bond de 123 % de son chiffre d'affaires, à 522,7 millions de dollars, contre 468 millions de dollars estimés en moyenne par les analystes, d'après les données compilées par LSEG. La société a enregistré une perte ajustée de 3,08 dollars par action, contre une perte estimée à 2,62 dollars par action.

L'année dernière, la société a lancé des remises et des offres promotionnelles sur ses berlines de luxe Air afin de séduire les consommateurs qui réduisent leurs achats importants en raison des coûts d'emprunt élevés.

La société se concentre également sur le développement de son système avancé d'assistance à la conduite et de ses logiciels, une offre cruciale et potentiellement lucrative que de nombreux constructeurs automobiles s'empressent de proposer à leurs clients. Lucid s'est associé à Uber UBER.N et à la startup de technologie de conduite autonome Nuro l'année dernière dans le but de lancer une flotte de robotaxis . Le constructeur automobile a été confronté à des défis de production, à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à une escalade des coûts en 2025, avec un impact des politiques tarifaires à volte-face du président américain Donald Trump .

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
9,9200 USD NASDAQ +5,08%
UBER TECH
71,390 USD NYSE +0,92%
