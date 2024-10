Lucid annonce une émission publique plus de 262 millions d'actions

(AOF) - Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group est attendu en baisse de plus de 12% en pré-marché à Wall Street : selon Reuters, il a déclaré qu'il prévoyait une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre a annoncé une offre publique de plus de 262 millions d'actions. En outre, le Fonds d'investissement d'Arabie saoudite, actionnaire majoritaire de Lucid, a annoncer acquérir 374,7 millions d'actions de la société dans le cadre d'un placement privé et de conserver une participation de près de 58,8% dans Lucid.

Le placement privé est soumis à la finalisation de l'offre publique et aux conditions de clôture habituelles.

Le constructeur de voitures électriques a l'intention d'utiliser le produit de l'offre ainsi que le placement privé du fonds saoudien pour financer ses dépenses d'investissement.

