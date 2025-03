Lucibel: une augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Lucibel annonce que son augmentation de capital avec maintien du DPS, qui s'est déroulée du 25 février au 21 mars, a fait l'objet d'une demande globale de 8.501.082 actions, soit un montant total brut de 850.108,20 euros et près de 80% du montant initial de l'opération.



À l'issue de cette opération, la société de technologies de la lumière affirme 'disposer de ressources financières nouvelles pour accélérer son expansion sur ses deux verticales stratégiques à forte marge, Lumière Cosmétique et Lumière Scénographique'.



Compte tenu de la trésorerie disponible fin février 2025, le produit net de cette opération permet à Lucibel de disposer d'un horizon de trésorerie de plus de douze mois. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles est prévu à compter du 28 mars.





Valeurs associées LUCIBEL 0,1000 EUR Euronext Paris +0,20%