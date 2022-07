LUCIBEL : RESISTANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022 ET RAPPEL DE L'EXISTENCE DE BSAR

1 er semestre 2022 : résistance du chiffre d'affaires par rapport au 2 nd semestre 2021 dans un contexte marqué par les pénuries de composants électroniques

Perspectives 2 nd semestre 2022 : forte hausse attendue du chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris, activité cosmétique du Groupe

LUCIBEL rappelle à ses actionnaires l'existence de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) avec une date de validité au 26 juillet 2022

Données en K€ non auditées 1 er semestre 2022 2 nd semestre 2021 Variation

(%) 1 er semestre 2021 Variation

(%) Chiffre d'affaires 3 979 4 097 -3% 5 048 -21%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1 er semestre 2022 est quasiment stable par rapport au chiffre d'affaires du 2 nd semestre 2021 et en baisse de 21% par rapport à celui du 1 er semestre 2021. Ces évolutions attestent de la résistance de l'activité du groupe Lucibel, dans un contexte de pénurie majeure de composants électroniques consécutive à la crise sanitaire, et de difficultés opérationnelles de sa filiale Lorenz Light Technic, en raison de l'incapacité de travail de son dirigeant depuis août 2020.

Les évolutions sont contrastées selon les entités :

L'activité de Lucibel SA, qui intervient sur les marchés tertiaires et inclut l'activité de Lorenz Light Technic suite à l'opération de transmission universelle de patrimoine intervenue fin 2021, enregistre une baisse de 6% par rapport au 2 nd semestre 2022 et de 31% par rapport au 1 er semestre 2021. Cette baisse de chiffre d'affaires s'explique essentiellement par les difficultés opérationnelles de l'activité Lorenz Light Technic précédemment citées et par les conséquences de la crise sanitaire qui a conduit à des annulations de projets dans le secteur de l'immobilier de bureaux et provoqué des pénuries de composants électroniques sur les marchés internationaux.

Procédés Hallier, spécialiste en éclairage muséographique, voit son chiffre d'affaires progresser de 15 % par rapport au 2 nd semestre 2021 et de 4% par rapport au 1 er semestre 2021, ce qui constitue une belle performance dans le contexte d'attentisme pré-électoral qui a prévalu en France. Les principaux succès commerciaux remportés par Procédés Hallier au 1 er semestre 2022 concernent le musée des Beaux-Arts de Nantes, le palais des congrès de la ville de Vichy, le musée de l'Armée et le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.

Lucibel.le Paris, filiale du Groupe en charge de la commercialisation de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED, enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 5% par rapport au 1 er semestre 2021.

Cette croissance est prometteuse, dans la mesure où les salons qui se sont tenus au 1 er semestre 2022 ont connu une fréquentation plus faible qu'avant la crise sanitaire, ceci dans un contexte économique marqué par les inquiétudes des ménages sur leur pouvoir d'achat. Lucibel.le Paris, qui peut s'appuyer sur une avance technologique incontestable dans le domaine de la photobiomodulation par lumière LED et sur des produits au design très apprécié, poursuit sa montée en gamme en choisissant un positionnement premium.

Perspectives 2 nd semestre 2022

En charge du pilotage de l'activité commerciale depuis son arrivée au sein du groupe Lucibel en septembre 2021, Stéphane Vanel, qui compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur de l'éclairage, est parvenu à relancer la dynamique commerciale. Cette relance de la dynamique se traduit déjà dans les portefeuilles d'affaires de l'équipe commerciale. Néanmoins, Lucibel étant positionnée, dans son activité éclairage, sur des projets dont le calendrier de concrétisation s'étale sur 6 à 18 mois, son impact ne commencera à être visible dans le chiffre d'affaires qu'à compter du 2 nd semestre 2022.

Dans le domaine de la cosmétique par la lumière. Lucibel a publié, le 13 janvier 2022, les résultats de l'étude clinique sur son masque de beauté OVE qui attestent de l'efficacité des solutions proposées par sa filiale Lucibel.le Paris et confirment le haut niveau d'expertise atteint par le Groupe dans ce domaine.

Le masque de beauté OVE a suscité le fort intérêt de la maison DIOR, comme indiqué dans le communiqué de presse du 3 décembre 2021. Ce partenariat, dont certains éléments restent en cours de finalisation, ainsi que la mise sur le marché par Lucibel au 2 nd semestre 2022 de nouvelles solutions cosmétiques, complémentaires à la gamme existante, devraient permettre une forte croissance de cette activité cosmétique dès 2022.

Maye Musk, mannequin et mère d'Elon Musk, essayant le masque de beauté OVE dans la suite Dior au festival de Cannes en mai 2022

BSAR en circulation jusqu'au 26 juillet 2022

La société Lucibel rappelle à ses actionnaires l'existence de bons de souscription d'action remboursables (Code ISIN : FR0013525953 - Mnémo : LUCBS), dont les modalités sont les suivantes :

4 BSAR permettent de souscrire une action Lucibel au prix de 1 € ;

les instructions de souscription doivent parvenir aux intermédiaires financiers au plus tard le 26 juillet 2022. Lucibel attire l'attention de ses actionnaires sur le fait qu'au-delà de cette date, les BSAR, non exercés ou cédés sur le marché, perdront toute valeur.

Pour mémoire, le cours de clôture de l'action Lucibel au 11 juillet 2022 était de 1,37 €.

A propos de Lucibel

Fondée en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED.

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

