LUCIBEL : Report de la publication des comptes annuels 2024

Lucibel annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2024, initialement prévue le 30 avril 2025. Ce report s'explique par la nécessité pour la Société de réaliser un inventaire exhaustif de ses stocks afin de corroborer la valeur de stock du 31 décembre 2024, suite à la mise en place d'un nouvel ERP courant 2024 et à la relocalisation de la fabrication de son activité éclairages sur le site de sa filiale Procédés Hallier à Montreuil.

Lucibel prévoit de communiquer ses résultats annuels 2025 au plus tard le 23 mai 2025 après Bourse.

