Lucibel : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2023

- L'exercice en cours s'est ouvert sur un périmètre assaini, recentré sur le luxe et l'éclairage premium ; la progression de 26% des ventes semestrielles (5,1 M€), publiée jeudi dernier, est ainsi tirée par les activités les mieux margées du groupe : +21% pour Procédés Hallier (« pépite » ayant dégagé près de 36% de marge opérationnelle l'année dernière) et +227% pour Lucibel.le Paris ; la performance de cette dernière a été boostée par le masque de beauté OVE en versions B2C et professionnelles, intégrant les premières livraisons à Dior en début de cette année.

- Pour conserver sa semi-exclusivité, Dior s'est engagé sur un minima de commandes semestrielles, mais la visibilité quant au mois de re-order sur ce second semestre est aléatoire, du fait de ventes B2C dans les Spas et boutiques Dior s'étant révélées décevantes, comme le constate Lucibel dans sa publication. L'aléa sur l'application de la règlementation européenne sur les dispositifs médicaux, levé en juin dernier, a en outre pu décaler certaines coopérations avec Dior sur des nouveaux produits. En conséquence, nous préférons, par prudence, légèrement réviser nos attentes sur l'exercice en cours, avec une nouvelle estimation de CA 2023 à 10,1 M€ et une perte opérationnelle de 0,2 M€, contre respectivement 11,1 M€ et +0,3 M€ précédemment attendus.