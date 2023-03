LUCIBEL : PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ STUDIO FOREVER YOUNG

Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce un accord de partenariat avec la société Studio ForeverYoung.

Studio Forever Young ( www.studioforeveryoung.com ) est une société française qui a imaginé un concept unique de centres de beauté proposant une offre de soins s'appuyant sur la photobiomodulation.

La photobiomodulation, sur laquelle le groupe Lucibel possède une expertise inégalée, consiste à apporter de l'énergie aux cellules par la lumière LED rouge afin de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique. Cette stimulation permet d'embellir la peau, notamment en réduisant la profondeur des rides et la sécrétion de sébum, en augmentant la densité du derme et en homogénéisant le teint du visage.

Fondée par deux entrepreneurs, Quentin Fabre et Christel Rose, qui possèdent une longue expérience dans la franchise et le secteur des spas de luxe, Studio Forever Young envisage de franchiser son concept à Paris et dans les principales villes françaises.

La société a ouvert le 1 er mars 2023 son premier centre dans le quartier du Marais à Paris, au 7 rue Bertin Poirée, et vise la création de 50 centres en France d'ici fin 2024. Elle propose à ses clients son offre de photobiomodulation par lumière rouge à travers un système d'abonnement ou de séances à l'unité, dans un environnement haut de gamme et design. Pour son 1 er centre, Studio Forever Young a fait l'acquisition de quatre masques de beauté professionnels OVE III à Lucibel.le Paris.

A propos de son accord avec Lucibel.le Paris, Quentin Fabre, Président et co-fondateur de Studio Forever Young, a déclaré : « Pour notre concept d'offre de soins beauté s'appuyant sur un unique produit, notre partenariat avec Lucibel.le Paris s'est immédiatement imposé comme une évidence : seul le masque de beauté OVE, ce petit bijou qui est le nec plus ultra en termes de performances technologiques, nous semblait susceptible de répondre aux attentes de nos clients exigeants. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Lucibel.le Paris et les retours de nos clients sont enthousiastes ! »

Frédéric Granotier, Président-fondateur de Lucibel a déclaré : « Les premiers résultats très prometteurs de Studio Forever Young démontrent que la photobiomodulation par lumière LED, technologie innovante et efficace, est promise à un très bel avenir. Avec son concept innovant et une attention forte portée à chaque détail pour pleinement satisfaire ses clients, Studio Forever Young va, j'en suis convaincu, connaître un développement très rapide . »

Avec pour ambition de faire entrer le marché de la cosmétique dans une nouvelle ère, celle de la beauté par la lumière, Lucibel.le Paris a créé et mis sur le marché, à destination des clients particuliers et professionnels, des solutions aux performances inégalées, avec des résultats rapides prouvés par des études cliniques et une innocuité garantie.

Pour plus d'informations : www.lucibelleparis.com

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibel.le Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel.le Paris

Natacha Lénée – Directrice Nationale

natacha.lenee@lucibelle.fr /+33.(0)1 80.04.12.35

Clotilde Juvin – Responsable Business Development

clotilde.juvin@lucibelle.fr

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWtplZSbl2yUnp5rlJltm5VjaGdikmnFaWWWyZdplp/KnZ9jnWeXZsWcZnBpnm1o

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78982-lucibel_cp-studio-forever-young-mars-2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com