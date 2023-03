LUCIBEL : MISE SUR LE MARCHÉ DE LA GAMME PROFESSIONNELLE DU MASQUE DE BEAUTÉ OVE

Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce la mise sur le marché de la gamme professionnelle de son masque de beauté OVE destinée aux professionnels de la beauté et du bien-être.

Le groupe Lucibel a acquis depuis 10 ans une expertise inégalée dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED. Cette expertise s'appuie sur la photobiomodulation, qui consiste à apporter de l'énergie aux cellules par la lumière LED rouge afin de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique.

Avec pour ambition de faire entrer le marché de la cosmétique dans une nouvelle ère, celle de la beauté par la lumière, Lucibel.le Paris a créé et mis sur le marché des solutions aux performances inégalées, avec des résultats rapides prouvés par des études cliniques et une innocuité garantie.

Fort du succès rencontré par la version BtoC de son masque de beauté OVE, Lucibel.le Paris a souhaité concevoir et fabriquer des solutions spécifiques pour ses clients professionnels.

Dessinée par Olivier Lapidus, cette gamme allie puissance, performances et design à travers deux modèles : OVE II en position assise pour les espaces restreints et OVE III en position allongée pour une expérience de bien-être inédite. La version OVE II est commercialisée au prix public de 9 250 € HT et la version OVE III au prix public de 13 450 € HT.

Les pré-commandes reçues par Lucibel.le Paris confirment que ces deux dispositifs correspondent parfaitement aux attentes des spas et instituts de beauté, sensibles tant à leur élégance qu'à leurs performances, et désireux d'offrir une expérience luxe inédite à leurs clients.

Une centaine de masques de beauté OVE en version professionnelle a été livrée par Lucibel à DIOR en janvier 2023. Ces masques de beauté sont en cours d'installation par DIOR dans ses spas dans une vingtaine de pays.

Dans le cadre de l'accord de partenariat avec DIOR, des masques de beauté BtoC, conçus et fabriqués par Lucibel à destination de clients particuliers, seront également commercialisés dans ces spas.

Ces masques de beauté à destination des particuliers, en vente depuis le 28 février sur le site internet dior.com, seront disponibles prochainement dans des boutiques DIOR en France et à l'international, et feront l'objet d'un lancement officiel par DIOR dans les prochains jours.

Pour plus d'informations : www.lucibelleparis.com

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibel.le Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel.le Paris

Clotilde Juvin – Responsable Business Development

clotilde.juvin@lucibelle.fr

Natacha Lénée – Directrice Nationale

natacha.lenee@lucibelle.fr / +33.(0)1 80.04.12.35

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l29qkZhtk2ebxp1rlZWamWVrm5lqlZWcaGKbmGhvaMeabHJgmGxoaZeZZnBpnG1t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78787-lucibel_cp-lancement-ove-btob-3-mars-2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com