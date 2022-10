LUCIBEL : Lucibel : Résultats semestriels 2022

LE GROUPE LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022 :

Nette amélioration du taux de marge brute (à 53,1% vs 49,1 % au 1 er semestre 2021)

Réduction de la perte d'exploitation

Le groupe Lucibel présente ses comptes consolidés au 30 juin 2022, non audités, établis en normes françaises, arrêtés par le conseil d'administration du 5 octobre 2022.

Données non auditées en K€ 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d'affaires 4 006 5 051 Excédent brut d'exploitation (1 069) (1 073) Résultat d'exploitation (1 158) (1 302) Résultat financier (24) (20) Résultat exceptionnel 530 (115) Impôt sur les bénéfices - - Résultat net (652) (1 436)

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1 er semestre 2022 est quasiment stable par rapport au chiffre d'affaires du 2 nd semestre 2021 (-3%) et en baisse de 21% par rapport à celui du 1 er semestre 2021.

Les évolutions sont contrastées selon les entités :

Procédés Hallier , spécialiste en éclairage muséographique, voit son chiffre d'affaires progresser de 4% par rapport au 1 er semestre 2021, ce qui constitue une belle performance dans le contexte d'attentisme pré-électoral qui a prévalu en France. Les principaux succès commerciaux remportés par Procédés Hallier au 1 er semestre 2022 concernent le musée des Beaux-Arts de Nantes, le palais des congrès de la ville de Vichy, le musée de l'Armée et le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.

Lucibel.le Paris , filiale du Groupe en charge de la commercialisation de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED, enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 5% par rapport au 1 er semestre 2021.

Cette croissance est prometteuse, dans la mesure où les salons qui se sont tenus au 1 er semestre 2022 ont connu une fréquentation plus faible qu'avant la crise sanitaire, ceci dans un contexte économique marqué par les inquiétudes des ménages sur leur pouvoir d'achat.

Lucibel.le Paris, qui peut s'appuyer sur une avance technologique incontestable dans le domaine de la photobiomodulation par lumière LED et sur des produits au design très élégant, se positionne désormais comme un nouvel acteur dans le secteur du luxe.

L'activité de Lucibel SA , qui intervient sur les marchés tertiaires et inclut l'activité de Lorenz Light Technic enregistre une baisse de 31% par rapport au 1 er semestre 2021. Cette baisse de chiffre d'affaires s'explique essentiellement par les difficultés opérationnelles de l'activité Lorenz Light Technic et par les conséquences de la crise sanitaire qui a conduit à des annulations de projets dans le secteur de l'immobilier de bureaux et a provoqué des pénuries de composants électroniques sur les marchés internationaux, ce qui a retardé la livraison de plusieurs affaires significatives.

Marge brute

Données non auditées en K€ 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d'affaires 4 006 5 051 Achats consommés (1 846) (2 572) Marge brute 2 160 2 478 en % du CA 53,9% 49,1%

Au 30 juin 2022, la marge brute s'établit à 2 160 K€ contre 2 478 K€ au 30 juin 2021 et représente 53,9% du chiffre d'affaires contre 49,1 % sur le 1 er semestre 2021.

Dans le contexte de pénurie de matières premières et de fortes tensions sur les prix des composants au niveau mondial, la nette amélioration du taux de marge brute au 1 er semestre 2022 constitue une belle performance.

Cette hausse du taux moyen de marge brute s'explique essentiellement par le recentrage du Groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée.

Résultat d'exploitation

Sur le 1 er semestre 2022, le Groupe Lucibel a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 1 158 K€, contre une perte de 1 302 K€ au 30 juin 2021.

Les charges externes sont restées quasiment stables entre les deux exercices, à 1 617 K€ contre 1 610 K€ sur le 1 er semestre 2021.

Les charges de personnel enregistrent une baisse sensible, de l'ordre de 15%, entre le 1 er semestre 2021 et le 1 er semestre 2022, ce qui traduit les efforts du Groupe pour mettre sa structure de coûts en adéquation avec son activité.

Les autres produits et charges d'exploitation du 1 er semestre 2022 restent au même niveau que sur le 1 er semestre 2021.

La diminution des dotations aux amortissements et aux provisions provient essentiellement de la diminution des dotations aux amortissements sur les actifs circulants.

Résultat net

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 24 K€ et d'un résultat exceptionnel positif de 530 K€ correspondant à la plus-value réalisée début 2022 sur la cession d'une parcelle de terrain du site de Barentin dont le Groupe était resté propriétaire, la perte nette du semestre s'établit à 652 K€, contre une perte de 1 436 K€ sur le 1 er semestre 2021.

Bilan

Au 30 juin 2022, les capitaux propres consolidés s'élèvent à (1 624) K€. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 474 K€ au 30 juin 2022, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 5 179 K€.

Trésorerie

Sur le 1 er semestre 2022, le Groupe a mobilisé de la trésorerie disponible pour couvrir ses opérations d'exploitation à hauteur de 1 221 K€. La cession de la parcelle de Barentin a permis de couvrir une partie de ces besoins (plus-value de 537 K€), de même que l'augmentation de capital résultant de l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) qui a généré des encaissements d'environ 560 K€, nets de frais.

Sur le 1 er semestre 2022, le Groupe a également remboursé des échéances bancaires et avances de la région Normandie à hauteur de 302 K€. Au 30 juin 2022, le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 474 K€.

Au cours du mois de juillet 2022, des exercices de BSAR ont permis à Lucibel de renforcer ses fonds propres à hauteur d'un montant de 1,3 M€.

Par ailleurs, comme annoncé le 22 juillet 2022, Lucibel a signé un accord de partenariat avec l'investisseur suisse Nice & Green sur la mise en place d'un financement d'un montant cible de 1,7 M€ afin de renforcer ses fonds propres. L'objectif de ce financement supplémentaire est notamment de permettre au Groupe d'accélérer dans le domaine de la cosmétique par la lumière.

Ce programme de financement, qui diffère fondamentalement des schémas classiques d'OCA ou d'OCABSA, offre une grande flexibilité à Lucibel et permet in fine au groupe Lucibel de percevoir 94.5% des fonds encaissés par Nice & Green suite à leurs cessions sur le marché ou en gré à gré de titres Lucibel. Ce schéma, moins couteux pour Lucibel qu'une augmentation de capital classique et dont la dilution maximale serait de 8,16 %, est suspendu depuis le 9 août 2022, à la demande des dirigeants de Lucibel, car le cours de bourse de la société est devenu inférieur au seuil minimum fixé par Lucibel à Nice & Green. Aucune opération sur l'action Lucibel n'a donc été effectuée par Nice & Green depuis cette date.

Perspectives 2 nd semestre 2022 et 2023

L'expertise forte acquise depuis 2009 dans l'éclairage LED permet à Lucibel de bénéficier d'une avance technologique dans la cosmétique par la lumière alors que le secteur de la cosmétique est à l'aube d'une révolution sous l'irruption de la technologie LED dans les protocoles de soins.

Cette expertise et ces perspectives permettent au groupe Lucibel d'ambitionner de faire de la marque Lucibelle Paris LA référence en matière de cosmétique par la lumière dans le secteur du luxe.

Lucibel a annoncé le 25 juillet 2022 un accord de partenariat majeur avec DIOR par lequel DIOR va déployer dans ses spas, dans une trentaine de pays, les versions professionnelles de son masque de beauté OVE.

Dans certains marchés, DIOR proposera également à ses clients la version BtoC du masque OVE dans ses boutiques et sur son site internet. Les premières livraisons des masques de beauté OVE à DIOR dans le cadre de ce partenariat interviendront dès le 4 ème trimestre 2022.

Lucibel mettra sur le marché en décembre 2022 les deux versions professionnelles de son masque de beauté OVE, qui seront livrées à DIOR mais également à d'autres clients, en France et à l'international.

En 2023, Lucibel mettra sur le marché des séries personnalisées et limitées de son masque de beauté OVE version BtoC , ainsi qu'une tablette flexible permettant de traiter en photobiomodulation par lumière rouge d'autres zones du corps.

D'autres développements cosmétiques sont en cours mais le groupe souhaite les tenir confidentiels à ce stade.

Au-delà de l'accord de partenariat sur le masque de beauté OVE, Lucibel poursuit sa coopération avec DIOR sur d'autres applications cosmétiques , dans l'objectif de mettre à disposition des clients de DIOR de nouvelles solutions disruptives en 2023 et 2024.

En complément de ses réseaux de vente existants (site internet www.lucibelleparis.com , équipe de vente directe indépendante et distributeurs internationaux, qui ont généré un chiffre d'affaires de plus d'1 M€ en 2021, +25% vs 2020), LUCIBEL développe un concept de « beauty corner » qui sera déployé à partir de 2023. L'objectif est de vendre des masques OVE dans un cadre très design et raffiné au sein de grands magasins et lieux premium.

En raison de la montée en puissance rapide de son activité cosmétique , notamment suite au partenariat avec DIOR , la rentabilité du groupe Lucibel devrait s'améliorer rapidement.

Prochaines communications

12 octobre 2022 à 18h : webinaire avec les actionnaires pour la présentation des comptes du 1 er semestre 2022. Pour s'inscrire à cet évènement, les personnes intéressées doivent renvoyer un mail à actionnaires@lucibel.com avant 17h.

27 janvier 2023 avant bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2022.

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage. Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données non auditées en K€ 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d'affaires 4 006 5 051 Achats consommés (1 846) (2 572) Marge sur achats consommés 2 160 2 478 en % du chiffre d'affaires 53,9% 49,1% Charges externes (1 617) (1 610) Charges de personnel (1 844) (2 165) Impôts et taxes (61) (84) Autres produits d'exploitation 316 310 Autres charges d'exploitation (24) (1) Excédent brut d'exploitation (1 069) (1 073) Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (89) (229) Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (1 158) (1 302) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (1 158) (1 302) Résultat financier (24) (20) Résultat courant des sociétés intégrées (1 182) (1 322) Résultat exceptionnel 530 (115) Impôt sur les bénéfices Résultat net des sociétés intégrées (652) (1 436) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Intérêts minoritaires Résultat net (652) (1 436) Résultat net par action (0,04) (0,10) Résultat net dilué par action (0,04) (0,10)

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF – Données en K€ 30/06/2022 (*) 31/12/2021 Immobilisations incorporelles 3 322 3 314 dont Ecarts d'acquisition 2 117 2 117 Immobilisations corporelles 290 391 Immobilisations financières 172 188 Total actif immobilisé 3 784 3 892 Stocks et en-cours 3 445 3 205 Clients et comptes rattachés 266 613 Autres créances et comptes de régularisation 1 620 1 632 Trésorerie et équivalents de trésorerie 474 983 Total actif circulant 5 804 6 433 TOTAL ACTIF 9 588 10 325 PASSIF - Données en K€ 30/06/2022 (*) 31/12/2021 Capital 2 920 2 811 Primes liées au capital 985 534 Réserves de conversion groupe (216) (214) Réserves et résultats accumulés (5 312) (4 661) Total Capitaux propres (1 624) (1 530) Intérêts hors groupe 1 - Autres fonds propres 892 975 Provisions 512 569 Emprunts et dettes financières 4 759 4 970 Fournisseurs et comptes rattachés 1 756 1 918 Produits constatés d'avance 1 865 1 957 Autres dettes et comptes de régularisation 1 427 1 466 Total Dettes 9 807 10 311 TOTAL PASSIF 9 588 10 325

(*) données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Données non auditées en K€ 30/06/2022 30/06/2021 Résultat net consolidé (652) (1 436) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - - Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 145 180 Gains ou pertes sur cession (540) 15 Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat - - Marge brute d'autofinancement (A) (1 047) (1 241) Variation des stocks (240) 83 Variation des créances clients 374 562 Variation des dettes fournisseurs (480) (370) Variation des autres actifs et passifs opérationnels 173 (228) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 221) (1 193) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (17) (83) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (149) (143) Décaissements liés aux prêts et dépôts (0) (12) Subvention d'investissement reçue (0) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 597 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 16 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (40) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) 446 (278) Augmentation de capital de la société mère 560 17 Cession (acquisition) d'actions propres - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (302) (357) Emission d'emprunts et de dettes financières 7 387 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 265 47 Incidence des variations des cours de devises (E) 1 - Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) (508) (1 425) Trésorerie à l'ouverture 980 2 514 Trésorerie à la clôture 472 1 089 Données non auditées en K€ 30/06/2022 30/06/2021 Trésorerie et équivalent de trésorerie 474 1 090 Trésorerie passive (2) (2) Trésorerie nette 472 1 089

