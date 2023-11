LUCIBEL : LUCIBEL dévoile OVE Mini, un dispositif nomade de soin par la lumière

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière pour les mondes du luxe, de l'art et du beau, présente OVE Mini, un nouveau dispositif de lumière cosmétique au format réduit, à la fois maniable et élégant. Résolument novateur, OVE Mini vient compléter la collection OVE et inaugure, par sa liberté d'utilisation, une nouvelle étape en matière de soin et de bien-être par la photobiomodulation.

Le OVE Mini, doté de 10 sources lumineuses, concentre toute l'expertise de LUCIBEL sur la lumière LED. Cet objet de design aux dimensions d'un smartphone permet de traiter avec agilité toutes les zones du corps et de les cibler selon les besoins.

Véritable signature du savoir-faire cosmétique de LUCIBEL, la lumière LED rouge décline son action holistique sur trois zones auxquelles correspondent trois types de soins dédiés afin de :

Revitaliser le cuir chevelu, augmenter la densité capillaire et prévenir la chute des cheveux

Sublimer le corps en réduisant la profondeur des vergetures et le volume de cellulite

Lisser le visage par une action dynamisante qui améliore la fermeté et l'élasticité du derme, réduire le creux des rides, et réguler l'excès de sébum.

Les performances remarquables du OVE Mini résultent d'une expertise pointue, aussi bien scientifique que technique. Dans la conception de ce bijou technologique, LUCIBEL a mobilisé conjointement ses équipes de R&D et ses médecins partenaires afin de garantir une efficacité optimisée et respectueuse de chaque peau. Son format portatif en fait un produit du quotidien dans le prolongement du masque de beauté OVE et des protocoles de soin par la lumière imaginés par LUCIBEL.

Michèle PELLETIER, dermatologue spécialiste en photobiomodulation et conseillère scientifique de LUCIBEL depuis 10 ans a déclaré : « La conception du OVE Mini s'inscrit dans le sillage des très nombreuses études scientifiques qui confirment, depuis 30 ans, l'efficacité des soins par la lumière rouge. Les bienfaits obtenus à la suite d'une exposition répétée à la lumière émise par OVE Mini ont été cliniquement démontrés et se situent à la pointe d'une efficacité « toujours innovante » en matière de photobiomodulation. »

Frédéric GRANOTIER, fondateur et PDG de LUCIBEL a ajouté : « La conception du OVE Mini s'inscrit dans la dynamique d'expansion par l'innovation engagée par LUCIBEL sur sa verticale cosmétique. Ce dispositif concentre toute l'expertise de LUCIBEL sur la lumière rouge. Avec OVE Mini, nous mettons la photobiomodulation à la portée de tous avec l'ambition d'écrire une nouvelle page pour la cosmétique par la lumière au service de la beauté de nos clientes et de nos clients. »

Le OVE Mini est en vente au pop-up store de Lucibel.le Paris, situé dans la Wellness Galerie des Galeries Lafayette Haussmann, ainsi que sur le site officiel de la marque www.lucibelleparis.com .

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

