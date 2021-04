LUCIBEL : LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS ANNUELS 2020 : Résistance confirmée du Groupe Lucibel malgré un contexte de marché dégradé par la crise sanitaire

Chiffre d'affaires en recul de 24,7 %

Impact positif durable du « Made in France » sur la marge brute

Capacité d'innovation préservée

Le groupe Lucibel annonce ses résultats annuels établis en normes françaises, arrêtés par le conseil d'administration du 8 avril 2021.

Données - en K€ 31/12/2020 (*) 31/12/2019 Chiffre d'affaires 10 198 13 551 Excédent brut d'exploitation (1 662) (700) Résultat d'exploitation (2 111) (1 697) Résultat financier (38) 20 Résultat exceptionnel (431) (578) Impôt sur les bénéfices 11 (91) Résultat des activités destinées

à être abandonnées - (9 515) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - (152) Résultat net (2 569) (12 013)

(*) Données non auditées

Chiffre d'affaires

La baisse de chiffre d'affaires enregistrée entre les deux exercices s'explique par la crise sanitaire qui a conduit à l'arrêt complet de l'activité du Groupe pendant 2 mois et par un net ralentissement de celle-ci sur le 2nd semestre 2020 alors que le Groupe bénéficiait d'une dynamique commerciale forte initiée sur l'exercice 2019 et qui s'est prolongée sur les 2 premiers mois de l'exercice 2020.

Marge brute

En dépit du contexte économique, le Groupe est parvenu à améliorer de façon significative son taux de marge brute, qui passe de 43,5% du chiffre d'affaires en 2019 à 46,1% sur l'exercice 2020.

Cette belle performance s'explique par les efforts d'optimisation continue des coûts de fabrication sur les sites de Barentin et Montreuil, et par la bonne tenue, sur le marché, des prix des produits de Lucibel, malgré une pression concurrentielle forte.

En effet, depuis la crise sanitaire, Lucibel ressent que le « Made in France » est mieux valorisé par les clients, ce qui conforte le Groupe dans sa décision stratégique, prise en 2014, de relocaliser en France l'assemblage de ses produits.

Résultat d'exploitation

Charges externes

Si les charges externes baissent d'environ 3 % entre 2019 et 2020, l'évolution des différents postes qui les composent est très contrastée.

Ainsi, le poste « Locations immobilières et charges locatives » augmente très fortement entre les deux exercices car le Groupe a supporté le loyer de son site industriel de Barentin sur l'ensemble de l'exercice 2020 contre 9 mois en 2019. De plus, en 2019, le Groupe refacturait une partie des frais de Barentin à sa filiale Cordel, ce qui n'est pas le cas sur l'exercice 2020.

Le Groupe a également supporté les charges de Lorenz Light Technic, filiale rachetée en avril 2019 sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Ces hausses ont pu être compensées en grande partie par des renégociations de contrats de prestation ou d'honoraires, mais aussi par la baisse de certaines dépenses directement liées à l'activité comme les frais de transport ou les frais de déplacement.

Le Groupe a également enregistré une diminution de ses frais publicitaires du fait de la suspension des salons professionnels sur la quasi-totalité de l'année 2020.

Charges de personnel

Au 31 décembre 2020, l'effectif total du Groupe s'élevait à 71 salariés contre 81 fin décembre 2019.

Les charges de personnel ont diminué de 5% entre les deux exercices.

Cette baisse s'explique en partie par les mesures de chômage partiel mises en place pour faire face à la baisse d'activité liée à la crise sanitaire. Pour l'ensemble du Groupe, la prise en charge par l'Etat de ce dispositif a représenté 338 K€.

Un plan de licenciements économiques portant sur 9 salariés et mis en œuvre à la fin du 1er semestre 2020, explique également une partie de la baisse des frais de personnel.

Cependant, l'effet combiné de ces baisses reste limité sur l'exercice 2020 car, en 2019, une partie du personnel du Groupe était mise à disposition de Cordel et refacturée. En 2020, le Groupe a supporté l'intégralité de ces frais de personnel, de même qu'il a supporté les charges de personnel de Lorenz Light Technic sur 12 mois de l'année 2020 contre 9 mois en 2019.

Excédent brut d'exploitation et résultat d'exploitation

Significatifs, les efforts réalisés par le Groupe pour maîtriser ses charges d'exploitation n'ont pas permis de compenser suffisamment la baisse d'activité induite par la crise sanitaire dont les deux mois d'arrêt complet. Sur l'exercice 2020, l'excédent brut d'exploitation du Groupe ressort malgré tout en perte contenue de 1 662 K€, contre une perte de 700 K€ en 2019.

Résultat net

Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel constitué essentiellement de coûts de restructuration, d'une plus-value de déconsolidation sur Cordel (127 K€) et de charges exceptionnelles sur les exercices antérieurs, la perte nette du Groupe s'établit à 2 569 K€.

Bilan

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 1,4 M€. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 2,5 M€ au 31 décembre 2020, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 2,3 M€, ce qui représente 163% des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020.

Dans les dettes figure un produit constaté d'avance de 2 179 K€ qui correspond à la plus-value résiduelle réalisée sur la vente du site de Barentin, laquelle est reconnue progressivement sur toute la durée de location du site.

Les besoins de trésorerie liés à l'exploitation ont été couverts par les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 2,1 M€ et par l'augmentation de capital résultant de l'exercice de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) pour 659 K€ (nets de frais). La réduction du besoin en fonds de roulement a également eu un impact sur les besoins de trésorerie. A fin décembre 2020, le Groupe disposait d'une trésorerie de 2,5 M€ contre un peu moins de 2 M€ à fin décembre 2019.

Evènement postérieur à la clôture

Le Groupe a obtenu une tranche complémentaire de PGE de 370 K€ pour sa filiale Lorenz Light Technic auprès de la Banque Populaire d'Alsace.

Perspectives 2021

Le début d'année 2021 reste marqué par l'impact de la crise sanitaire, notamment sur les segments de marché de la muséographie sur lequel intervient Procédés Hallier, et de la grande distribution sur lequel est positionnée sa filiale Lorenz Light Technic. Le secteur tertiaire (bureaux notamment), adressé par le Groupe sous la marque Lucibel Pro, devrait rester modérément actif jusqu'à la sortie de la crise sanitaire.

L'activité cosmétique de Lucibel, dont la marque Line 5 a été remplacée par Lucibelle Paris début 2021, est en croissance de 34% à fin mars 2021 vs fin mars 2020, portée par la poursuite de la montée en puissance du canal de vente internet, alors même que les salons, qui constituaient le principal canal de vente jusqu'à la crise sanitaire, n'ont pas encore repris. Le changement de marque illustre une volonté d'internationalisation et de montée en gamme du positionnement. Les résultats très positifs obtenus lors de nouvelles études cliniques indépendantes, menées fin 2020/début 2021, sur l'efficacité des solutions cosmétiques proposées par Lucibelle Paris, devraient permettre une accélération significative des ventes de cette activité dans les prochains mois. Cette croissance devrait également être alimentée par la mise sur le marché de nouveaux produits au cours de l'année 2021.

Concernant le LiFi, solution d'accès à internet par la lumière sur laquelle le Groupe est pionnier, Lucibel confirme la maturation progressive du marché et de la technologie. Afin d'anticiper un intérêt croissant pour cette technologie dont les avantages peuvent être décisifs par rapport au Wifi, Lucibel a prévu de mettre sur le marché, dans les prochains mois, plusieurs solutions LiFi innovantes qui lui permettront d'adresser une cible clients élargie.

Prochaine publication

29 juillet 2021 après bourse : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

15 octobre 2021 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2021

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière, Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données - en K€ 31/12/2020 (*) 31/12/2019 Chiffre d'affaires 10 198 13 551 Achats consommés (5 494) (7 651) Marge brute 4 704 5 900 en % du chiffre d'affaires 46,1% 43,5% Charges externes (2 861) (2 947) Charges de personnel (3 908) (4 111) Impôts et taxes (227) (294) Autres produits d'exploitation 640 828 Autres charges d'exploitation (9) (76) Excédent brut d'exploitation (1 662) (700) Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (449) (997) Résultat d'exploitation (2 111) (1 697) Résultat financier (38) 20 Résultat courant des sociétés intégrées (2 149) (1 677) Résultat exceptionnel (431) (578) Impôt sur les bénéfices 11 (91) Résultat des activités destinées à être

abandonnées (**) - (9 515) Résultat net de l'ensemble consolidé (2 569,303) (11 861) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (152) Intérêts minoritaires - Résultat net (2 569) (12 013) Résultat net par action (0,18) (0,85) Résultat net dilué par action (0,18) (0,85)

(*) Données non auditées

(**) Compte tenu de la liquidation de Cordel intervenue début 2020, la contribution consolidée de Cordel au résultat du Groupe 2019 a été enregistrée sur la ligne « Résultat des activités destinées à être abandonnées ».

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF - Données en K€ 31/12/2020 (*) 31/12/2019 Ecarts d'acquisition 2 313 2 365 Immobilisations incorporelles 1 103 1 335 Immobilisations corporelles 541 657 Immobilisations financières 194 178 Total actif immobilisé 4 150 4 535 Stocks et en-cours 3 067 3 051 Clients et comptes rattachés 1 260 1 382 Autres créances et comptes de régularisation 1 467 2 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 514 1 960 Total actif circulant 8 308 8 992 TOTAL ACTIF 12 458 13 527 PASSIF - Données en K€ 31/12/2020 (*) 31/12/2019 Capital 2 807 14 193 Primes liées au capital 523 42 784 Réserves de conversion groupe (194) (194) Réserves et résultats accumulés (1 734) (53 470) Total Capitaux propres 1 402 3 313 Intérêts hors groupe (0) - Autres fonds propres 1 142 1 185 Provisions 467 454 Emprunts et dettes financières 3 663 1 899 Fournisseurs et comptes rattachés 1 843 2 053 Produits constatés d'avance 2 179 2 518 Autres dettes et comptes de régularisation 1 763 1 982 Total Dettes 9 448 8 452 Passif net des activités destinées

à être abandonnées (**) - 123 TOTAL PASSIF 12 458 13 527

(*) Données non auditées

(**) Au 31 décembre 2019, les actifs et passifs de la société Cordel ont été reclassés en « Passif net des activités destinées à être abandonnées »

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Données en K€ 31/12/2020 (*) 31/12/2019 Résultat net consolidé (2 569) (12 013) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 702 8 296 Gains ou pertes sur cession (169) (57) Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat 3 (20) Marge brute d'autofinancement (A) (2 034) (3 794) Variation des stocks (16) 2 330 Variation des créances clients (45) 1 755 Variation des dettes fournisseurs 336 (1 248) Variation des autres actifs et passifs opérationnels 375 (605) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 383) (1 562) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (68) (351) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (260) (112) Décaissements liés aux prêts et dépôts (16) (95) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 69 4 146 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - 105 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (87) (1 172) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (361) 2 521 Augmentation de capital de la société mère 659 - Cession (acquisition) d'actions propres - 26 Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (460) (1 207) Emission d'emprunts et de dettes financières 2 101 1 097 Intérêts financiers nets versés Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 2 299 (84) Incidence des variations des cours de devises (E) 1 Trésorerie des activités abandonnées (F) (508) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E+F) 554 368 Trésorerie à l'ouverture 1 960 1 592 Trésorerie à la clôture 2 514 1 960

(*) Données non auditées